بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع منصة «بلاج آند بلاي» لتطوير منظومة الابتكار المفتوحة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تعاونه مع «بلاج آند بلاي أبوظبي»، أكبر منصة عالمية لدعم وتمكين الابتكار، بهدف تعزيز منظومة الابتكار المفتوحة لدى البنك والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

وتعد منصة «بلاج آند بلاي»، التي تتخذ من منطقة وادي السيلكون في الولايات المتحدة مقراً لها، وتمتلك مكتباً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، منصة ابتكار رائدة تربط بين الشركات الناشئة والشركات وشركات رأس المال الاستثماري والجامعات والجهات الحكومية في أكثر من 35 موقعاً في خمس قارات، وما يزيد على 20 قطاعاً للأعمال، لتسهم بذلك في تشييد منظومة فريدة مصممة خصيصاً لتطوير التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.

ومن خلال شبكة «بلاج آند بلاي أبوظبي» العالمية المتميزة، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع شراكاته في مجال التكنولوجيا المالية، ليشمل شركات عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتطورة، حيث سيجري تصميم برنامج الشراكة بأسلوب مخصص بالكامل انسجاماً مع أولويات البنك. وستتولى «بلاج آند بلاي أبوظبي» مهام اختبار الشركات العالمية الناشئة والتواصل مع المؤسسات التي يتوافق نموذج أعمالها مع احتياجات البنك، لا سيما في مجالات دفع عجلة الابتكار وتسريع تنفيذ خطط تسويق العروض المبتكرة التي يطلقها بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه.

وقال ميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مع منصة «بلاج آند بلاي» لتتسنى لنا مواصلة استكشاف الفرص المتميزة في مجالات التكنولوجيا المالية والتواصل مع أبرز الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. ومن شأن ذلك أن يتيح لنا توفير حلول تلبي احتياجات أعمالنا الملحّة والارتقاء بتجاربنا ومنتجاتنا وخدماتنا المالية.

وأضاف: «لطالما كان البنك سبّاقاً إلى تبني نماذج الأعمال الجديدة والتقنيات الناشئة عبر الشراكات التي يواصل إبرامها مع الهيئات الحكومية ومسرّعات التكنولوجيا المالية والشركات والجهات التنظيمية بهدف تزويد عملائنا بتجارب وخدمات تتخطى توقعاتهم. وقد نجحنا على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع العديد من الشركات الناشئة ومنصّات تسريع الأعمال في المنطقة والعالم، وسنحرص أيضاً على استكشاف المزيد من فرص الشراكات مستقبلاً».

وقال باباك أحمد زادة، مدير منصة «بلاج آند بلاي أبوظبي»: «نفخر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ونرحب به شريكاً جديداً على قائمة شركاء «بلاج آند بلاي أبوظبي» في مجال التكنولوجيا المالية، ونتطلع قدماً لدعم مساعيه لتعزيز إمكانات الابتكار على امتداد منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، لا سيّما أن الاستثمارات ومسرعات الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية تعد من أبرز مجالات الخبرة التي اكتسبناها على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، فمن أصل 32 شركة ناشئة تمتلك رأس مال يتجاوز مليار درهم ضمن قاعدة عملائنا، هناك 10 شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين، كما أننا نتمتع بحضور عالمي متميز، وندير عملياتنا في مجال التكنولوجيا المالية عبر أكثر من 10 مكاتب، ونقدم خدماتنا لأكثر من 70 مؤسسة مالية رائدة في مجالات الابتكار والتعاون مع الشركات الناشئة».

وأضاف: «نتطلع قدماً للآفاق المتميزة التي ستوفرها هذه الشراكة مع الإمارات دبي الوطني في مجال التكنولوجيا المالية، ونأمل لهذا التعاون أن يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي المنشود على صعيد دعم مسيرة الابتكار في البنك ومسيرة التحول الرقمي في الإمارات، الوجهة العالمية للشركات الناشئة ومشاريع الاستثمار».

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