أوراسكوم للتنمية المصرية تفتتح أول مقر دولي لمبيعاتها حول العالم في دبي

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دبي - محمد عيد الرشيد

قال الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي، أن دبي سوف تصبح مركزاً لعمليات الشركة الدولية في العالم وفي المنطقة.

وتوقع في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أمس بمناسبة افتتاح الشركة أول مقر مبيعات دولي لها في إمارة دبي، تحقيق الشركات الكثير من التعاقدات الدولية في القطاع العقاري.

ولفت إلى المقر الجديد من مهامه إدارة مبيعات الشركة في الاستثمار العقاري والسياحي، ومشاريعها في مصر، وعُمان، والمغرب، وسويسرا، والمملكة المتحدة، ومونتينيجرو.

وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الجديد الذي يقع في منطقة الخليج التجاري.

وأضاف: "يسعدنا افتتاح أول مكتب مبيعات دولي لنا في دبي لإدارة مبيعاتنا على مستوى مدننا المتكاملة ومشروعاتنا في 6 دول كخطوة محورية لنصبح أقرب إلى عملائنا، من خلال تقديم خدمات بمعايير دولية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث وقع الاختيار على إمارة دبي لأنها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية تعيش على أراضيها، بالإضافة إلى ريادة الإمارات في دول العالم كأفضل وجهة استثمار عقاري للمقيمين في عام 2022.

ولفت إلى أن أوراسكوم للتنمية القابضة، سجلت قفزة نوعية والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، حيث استطاعت أن تحقق ​​أعلى مبيعات عقارية خلال العام الماضي، مسجلة مبيعات عقارية تقدر بـ717.4 مليون دولار أمريكي في 2021 بزيادة قدرها 57,7% مقارنة بـالعام المالي 2020. ومع تحقيق الوجهة السويسرية مبيعات عقارية تصل إلى 131.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021، وصل إجمالي الشركة إلى 849.2 مليون دولار أمريكي.

خبرة واسعة

وأضاف الحمامصي: “نمتلك خبرة واسعة في بناء المدن على مدار أكثر من 33 عاماً، و تقوم استراتيجية أوراسكوم للتنمية على تحويل المناطق والأراضي غير المستغلة من صحراء أو حقول إلى مدن متكاملة نابضة بالحياة بالاعتماد على محاور رئيسية أساسها بأن تكون المدن متكاملة ومجهزة بكافة المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات المختلفة لكافة الأفراد من مدارس، ومستشفيات، ومراكز تسوق، ونوادٍ رياضية وغيرها من الخدمات الأساسية، فضلا عن تطبيق معايير ومقاييس الاستدامة البيئية، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة."

محفظة كبيرة

وتمتلك أوراسكوم للتنمية محفظة كبيرة من المشاريع، منها مشروع منتجع الكوف روتانا في دولة الإمارات الذي تم الانتهاء منه وتسليمه على مساحة 300,000 متر مربع، ويعد أحد أفضل فنادق مجموعة أوراسكوم للتنمية كان واحد من أفضل الوجهات الفندقية أداءً للمجموعة في عام 2021 حيث ارتفعت نسبة الإشغال بنسبة 34.1% لتصل إلى 55% خلال 2021 مقارنة بعام 2020. وشهد الفندق انتعاشا مع انتعاش السياحة من وباء الكورونا وعودة السفر.

تقلبات الجنيه

وأكد أن التقلبات في أسعار الجنيه المصري فتحت المجال أمام شراء العقارات، باعتباره العقار من الأصول الحافظة القيمة.

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