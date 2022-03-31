الإمارات وفيجي توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

المصدر: وام

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وقع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي فياض كويا وزير التجارة والسياحة والنقل بجمهورية فيجي مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.

وأكد الجانبان أهمية توطيد علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي وتطوير شراكة مؤسسية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التشغيل والإنتاجية والعلاقات الصناعية في فيجي وصولا إلى إدارة متوازنة وفاعلة لدورة العمل التعاقدي لعمال فيجي في دولة الإمارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمال.

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