95.9 % من المنشآت في الإمارات تستخدم الإنترنت

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفعت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الدولة إلى 95.9%، وبلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الإنترنت بصورة منتظمة نحو 62.7%، طبقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأضاف المركز أن نسبة المنشآت التي لديها مواقع إلكترونية بلغت 66.2%، فيما بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة الإنترنت نحو 53.9%، وفق مسح حديث حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.

وذكر المركز أن نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي في الدولة بلغت 97.8%، فيما بلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الحاسب الآلي بشكل منتظم 58%، ووصلت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض الثابت 91.1%، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض المتنقل 14.5%، فيما بلغت نسبة النطاق الضيق 6.5%، وبلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة محلية 55.8%، والتي لديها شبكة الإكسترانت 8.6%.وذكر المركز أن أنشطة الإنترنت التي قامت بها المنشآت خلال فترة المسح شملت إرسال أو تلقي البريد الإلكتروني بنسبة 95.5%.

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