إدراج «ملتيبلاي» بمؤشر «فاداكس 15» أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أدرجت مجموعة «ملتيبلاي»، ومقرها أبوظبي أبوظبي، أمس، في المؤشر المرجعي الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية (مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي 15 فاداكس 15»)، الذي تم تطويره بالشراكة بين سوق أبوظبي وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية. ويعزز إدراج مجموعة «ملتيبلاي» في مؤشر «فاداكس 15» مكانة المجموعة كشركة رئيسة في الإمارات بعد أربعة أشهر فقط على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكانت «ملتيبلاي» قد جمعت 3.1 مليارات درهم عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. ويتزامن إطلاق مؤشر «فاداكس 15»، الذي يستند إلى معايير عالمية المستوى، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأسواق المالية الإماراتية بفضل عمليات الإدراج الجديدة فيها ومرونتها في خضم التقلبات العالمية الراهنة.

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