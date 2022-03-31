سوق دبي يواصل ماراثون الصعود بمكاسب 16.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مارثون صعوده للجلسة السادسة على التوالي في ختام جلسة أمس، بالغاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات بمكاسب سوقية ناهزت 16.5 مليار درهم، في ظل ارتفاع أسهم قيادية، خاصة «إعمار العقارية» الذي صعد صوب أعلى مستوياته منذ مارس 2018.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.34% ليصل إلى 3527.39 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.57% إلى مستوى 9845 نقطة بضغط رئيسي من هبوط أسهم في البنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.07 مليار درهم، منها 1.52 مليار في أبوظبي، و548.3 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 664.35 مليون سهم، موزعة بواقع 380 مليوناً في أبوظبي، و284.26 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 17307 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.5% مع نمو «إعمار العقارية» 1.34% و«إعمار للتطوير» 1.37% و«الاتحاد العقارية» 6.93% و«ديار» 2.87%. وزاد قطاع البنوك 0.4% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1% و«أملاك» 4%، فيما استقر «دبي الإسلامي» وتراجع «جي إف إتش» 2.43%.

وزاد قطاع النقل 0.04% بعد ارتفاع «أرامكس» 1.6% و«الخليج للملاحة» 3.23%، بينما انخفض «العربية للطيران» 1.25%. ونزل قطاع الاستثمار 1.7%، مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 1.2% و«سوق دبي المالي» 3.17%، بينما صعد «شعاع كابيتال» 1.33%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 232 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 67.2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 45.3 مليوناً. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 6.93%، فيما كان «سوق دبي المالي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.17%. اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 87.86 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض «أبوظبي الأول» 2.01% و«أبوظبي التجاري» 1.51% و«أبوظبي الإسلامي» 1.57%، فيما خفف صعود أسهم «العالمية القابضة» 1.03% و«ألفا ظبي» 0.37% و«الواحة كابيتال» 0.61% من وتيرة التراجع.

وفي قطاع العقار، استقر سهم «الدار»، بينما صعد «إشراق» 11.5% و«رأس الخيمة العقارية» 0.26%. وبالنسبة للطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.71%، بينما انخفض «أدنوك للحفر» 0.8% و«دانة غاز» 1.64% واستقر «طاقة»، وارتفع «اتصالات» 0.11% بينما استقر «الياه سات».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 319 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 303.9 ملايين. وحقق «الظفرة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.96%، فيما كان «فيرتغلوب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%. واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 29 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 109.2 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 2.75 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 2.75 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 109.2 ملايين.

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