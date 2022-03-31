«ديوا» ترفع الأسهم المتاحة للاكتتاب العام إلى 17%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنها، بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3250000000 سهم عادي إلى 8500000000 سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج ستمثل 17% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83% من رأس مالها.

كما حصلت كهرباء ومياه دبي على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين (بما يشمل المستثمرين الاستراتيجيين الجُدد) من 5.9% (أي ما يصل إلى 2925000000 سهم) إلى ما يصل إلى 16.4% من رأس مال الشركة (أي ما يصل إلى 8175000000 سهم). وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الجدد، الذين سيخضعون لفترة حظر بيع لأسهمهم تتراوح بين 180 و365 يوماً، فإن نسبة الطرح من إجمالي رأس مال الشركة (بما يشمل النسبة التي اكتتب بها المستثمرون الأساسيون كما أُعلِن سابقاً) ترتفع من 6.5% إلى 10%. ولن يطرأ تغيير على عدد الأسهم المتاحة للشريحتين الأولى والثالثة والمخصصة للمكتتبين من الأفراد وموظفي الهيئة المؤهلين.

وتم تحديد الزيادة في حجم الطرح من قبل حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، بعد قرار هيئة كهرباء ومياه دبي تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 و2.48 درهم للسهم الواحد في 24 مارس 2022، مما سيوفر للمستثمرين قيمة ممتازة تعكس ثقة حكومة دبي الراسخة بقدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد. ويؤكد القرار أيضاً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم تداولات السهم في السوق بعد الإدراج، كأولوية بالنسبة لها.

ولن يطرأ أي تغيير على فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للهيئة، والتي تستمر حتى 2 أبريل لاكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين المحليين والدوليين. ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 أبريل أو في حدود ذلك التاريخ.

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