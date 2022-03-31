المعهد الدولي للأحجار الكريمة يصنف قلادة زرقاء نادرة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة «IGI»، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، فحص وتصنيف قلادة نادرة مزروعة في المختبر باللون الأزرق ووزنها 13 قيراطاً. القلادة مستوحاة من تميمة «الخمسة» وهي تميمة على شكل النخيل أو كف اليد وتعتبر رمزاً للحماية والصحة والحظ السعيد والوفرة لمن يرتديها.

هذه القلادة المستوحاة من «الخمسة» والتي تم تصنيفها مؤخراً من قبل المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، تتميز بماسة واحدة مزروعة بمختبر باللون الأزرق النادر بوزن 13.28 قيراطاً. تم تصنيف القلادة على أنها قطع لامعة ومعدلة بشكل حر، وهي مرصعة بـ 146 ماسة مستديرة طبيعية في إطار من الذهب الأصفر عيار 22 قيراطاً، بالإضافة إلى قطعة ألماس باللون الأزرق الغامق على شكل العين ووزنها مع 0.11 قيراط.

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