المصدر: دبي ــ البيان

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★ أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أن حجم الخسائر المتراكمة لديها بلغ 4.87 مليارات درهم تشكل 455% من رأسمالها. وحددت الشركة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، وتشمل إعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على شطب غالبية الديون

★ تعقد شركة «العالمية القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

★ تجتمع الجمعية العمومية لشركة «أدنوك للحفر» في 20 أبريل للنظر بمقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني 2021 ومقدارها 1.19 مليار درهم، ومقدار الأرباح المستحقة عن السهم للنصف الثاني هو 0.0746 درهم. وتمثل الأرباح المقترحة 74.6% من قيمة رأس المال المصدر.

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