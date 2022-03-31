تريليون درهم حجم أعمال «الفردان للصرافة» منذ انطلاقتها

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة الفردان للصرافة باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالها، بكشفها عن شعار جديد يعبر عن هوية العلامة التجارية الجديدة لـ«الفردان للصرافة». وسجلت الأخيرة مئات الملايين من عمليات تحويل الأموال، وأكثر من تريليون درهم من إجمالي حجم الأعمال حتى اليوم.

وقال فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: «إنه لشرف كبير أن أترأس المجموعة الديناميكية إلى جانب عائلتي التي تواصل إحداث فارق حقيقي في حياة الكثير من الأشخاص. أنا فخور بهذا الإنجاز وسعيد بهذه الفرصة التي أتاحت لنا القيام بكل ما في وسعي لدعم رحلة الإمارات على مدار السنوات الخمسين الماضية التي رافقت التطور الهائل الذي شهدته الدولة».

وأضاف: «بالنيابة عن عائلة الفردان، أود أن أعرب عن امتناني أولاً لقيادتنا الحكيمة التي وفرت لنا على الدوام الوسائل اللازمة للازدهار سواء بالنسبة للشركة والدولة على نطاق أوسع، ولكل من قدم لنا الدعم، أود أن أطلب منكم جميعاً الانضمام إلينا للاحتفال بالمستقبل معاً».

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «فخورون للغاية بالاحتفال باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالنا، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، فإنه يمنحنا المزيد من الإصرار والرغبة لمواصلة العمل وإكمال المسيرة لمتابعة ما حققناه حتى الآن، والتطلع إلى المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة. كما يسعدني أن أقدم شعارنا الجديد - الذي أطلقناه للانتقال من تراث الشركة الفخور إلى علامة تجارية عصرية ومبتكرة. نحن واثقون من أن مهمتنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا الجديدة وهوية علامتنا التجارية، سترسخ مكانتنا البارزة خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها».

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