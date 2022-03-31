غرف الإمارات تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع فيجي

المصدر: دبي - وام

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أكد حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، استعداد غرف الإمارات لإيجاد قنوات تواصل مع الغرف التجارية والصناعية في جمهورية فيجي المتمثلة بتأسيس مجلس أعمال مشترك، يسهم في تحقيق شراكات تجارية واستثمارية للقطاع الخاص بالبلدين.

جاء ذلك خلال لقائه فايز كويا، وزير التجارة والسياحة والنقل بجمهورية فيجي، الذي عقد أمس، حيث شدد على أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية بين الإمارات وفيجي للعمل على تعزيز علاقات الأعمال بين البلدين، لاسيما في ظل توجه غرف التجارة بالدولة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات الإماراتية.

وتمتلك فيجي ثروة زراعية ضخمة وتشتهر بزراعة الموز وقصب السكر، كما تمتاز بتوفر الأسماك، وكذلك الغابات المترامية، التي يمكن أن تشكل مواداً أولية للعديد من الصناعات الخشبية والأثاث.

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