غرفة أبوظبي تبحث مع وفد سنغافوري تنويع مقومات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة، مشيراً إلى أنها شهدت في ظل الدعم والرعاية المتواصلين من قيادتي البلدين الصديقين تطوراً لافتاً، لترتقي إلى مستوى الشراكة الشاملة والمدفوعة بالرغبة المتبادلة لتنويع مقومات التعاون ومساراته وفتح مجالات حيوية جديدة للتعاون تسهم في إرساء أسس صلبة لتعزيز التنمية الشاملة في البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تجاري سنغافوري لمقر الغرفة، برئاسة الدكتور براين شيغار رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، يرافقه عدد من ممثلي الشركات السنغافورية والإقليمية وغرف التجارة الدولية، وبحضور مجموعة من الشركات المحلية في أبوظبي.

وثمن المهيري زيارة الوفد السنغافوري الذي يعكس مدى الرغبة المشتركة في تنامي العلاقات الاقتصادية والتنسيق المشترك بين أبوظبي وجمهورية سنغافورة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع في العديد من المجالات، كقطاع البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات وتجارة التجزئة وسلاسل التوريد وتكنولوجيا المعلومات.

وقال إن اللقاء يشكل فرصة مثالية لتعزيز الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بمستوى الشراكة القائمة إلى آفاق أكثر تقدماً، وتنويع سلة التبادلات التجارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.

وأشاد براين شيغار بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط بين الإمارات وسنغافورة، والتي شهدت نمواً متسارعاً في حجم التنسيق بين البلدين الصديقين، مبدياً الرغبة بالدفع بالمزيد من الجهود المشتركة مع غرفة أبوظبي لتعزيز هذا التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأكد شيغار بأن بلاده تنظر إلى أبوظبي باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستهدفة لسنغافورة للانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية.

تجارة

بلغ إجمالي التجارة بين الإمارات وسنغافورة 18.3 مليار درهم في 2019 مقارنة بـ15 مليار درهم في 2016، بمعدل نمو يصل إلى 6.8%، إلا أن حجم التجارة انخفض إلى ما يقارب 30% في 2020 لأسباب تتعلق بالإغلاق الناتج عن تفشي وباء كورونا والذي أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد العالمية.

ومن المتوقع تجاوز حجم التجارة عن مستوياته في 2019 خلال السنوات القادمة وخصوصاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الدولتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز