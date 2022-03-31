مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 332 مبايعة بقيمة 728.36 مليون درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 167.81 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 560.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 73 مليونا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 157.04 مليون درهم، منها 26 رهن أراض بقيمة 75.94 مليون درهم، و43 رهن فلل وشقق بقيمة 81.1 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 32 مليون درهم ورهن بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 25 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 162.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليوناً.

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