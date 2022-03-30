سامسونغ تطلق في الإمارات منتجات تقنية فائقة الابتكار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، إطلاق مكنسة Samsung Jet 60، أحدث الأجهزة ضمن مجموعة مكانسها الكهربائية الذكية في الإمارات، وتوفر المكنسة الكهربائية الأنيقة مع العصا، تجارب تنظيف فائقة السهولة، بفضل تصميمها المميز ووزنها الخفيف، وميزة الشاحن المرن ونظام الفلترة الاستثنائي متعدد الطبقات، للحد من انتشار العناصر المسببة للحساسية، وحجز 99.999 ٪ من الغبار المتطاير- وهي مصممة على نحو مبتكر، لتسهيل الأعمال المنزلية بسرعة وكفاءة.

وقالت بورسين أرابول رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «تم تصميم مكنسة Samsung Jet 60، على نحو فائق الابتكار. ويسعدني الإعلان عن إطلاق الجهاز الجديد في الإمارات العربية المتحدة، لمنح المستخدمين خياراً متكاملاً يرتقي بتجارب التنظيف المنزلي. وتوفر المكنسة الكهربائية اللاسلكية، بمزاياها الفعالة، ووزنها الخفيف، أداءً أكثر تقدماً، حيث صممت لتنظيف الأرضيات المختلفة بفعالية، في إطار تجارب سلسة ومريحة».

تجربة تنظيف فائقة بجهد أقل

يتيح التصميم خفيف الوزن للمستخدمين، القدرة على تنظيف منازلهم بدون مجهود، بفضل إمكانات التحكم السلسة، ومرونة الحركة، مع ضمان الحد الأقصى من سهولة الاستخدام، وتقليل الضغط الواقع على معصم اليد، حيث يصل وزن هيكل المكنسة المحمول باليد، إلى 1.48 كغم فقط، ويُعد أخف وزناً من مكانس سامسونغ التقليدية بنحو 21 %. ويعتبر الجهاز مثالياً للمبتدئين والطلاب الراغبين في الحصول على مكنسة حديثة توفر الجهد والوقت، عبر إنجاز مهام التنظيف المنزلي بسرعة فائقة.

تصميم مبتكر لنتائج أفضل

لا داعي للقلق بشأن الغبار المتناثر من المكانس الكهربائية، حيث إن الكفاءة العالية الفريدة من نوعها لنظام Jet Cyclone من سامسونغ، يدعم الهيكل متعدد الأعاصير لإطلاق هواء نقي من المكنسة، بفضل نظام الفلترة متعدد الطبقات، القادر على احتجاز الغبار الناعم والأوساخ، ومنعها من الانتشار في الهواء مرة أخرى، بنسبة 99.999 %، بالإضافة إلى تقليل المواد المسببة للحساسية.

حل مناسب لتنظيف جميع الأسطح

يوفر محرك العاكس الرقمي في مكنسة Samsung Jet 60، طاقة فائقة تصل إلى 410 واط، ليحافظ على مستوى عالٍ من كفاءة الطاقة، وينتج قوة شفط تصل إلى 150 واط، ما يجعلها أداة التنظيف المثالية والفعالة للسجاد والأرضيات الصلبة. وتعتبر المكنسة الجديدة، مثالية لتنظيف السجاد، حيث يمكنها التقاط وشفط جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة بالسجاد والأرضيات الصلبة، بفضل الفرشاة Jet Fit، ورأسها الدوار 180 درجة، لتمكين المستخدمين من تغيير اتجاه الحركة، وتنظيف جميع الزاويا بكل سهولة. كما يمكن فصل الفرشاة بسهولة، عبر ضغطة زر واحدة لإزالة الغبار والأوساخ، وبالتالي الحفاظ على نظافة الفرشاة وصيانتها بشكل صحي.

بطارية متطورة تشغِّل المكنسة لوقتٍ أطول

سيتمكن المستخدمون بفضل هذه المكنسة، من الاستمتاع بوقت تنظيف أطول، دون الحاجة إلى إعادة شحنها، بفضل البطارية ذات الكفاءة العالية (التي تبلغ 2000 مللي أمبير)، والتي يمكن إزالتها واستبدالها بسهولة ببطارية أخرى احتياطية، لتنظيف منازلهم لمدة تصل إلى 80 دقيقة. كما تحافظ المكنسة المبتكرة على 70 % من أدائها الأصلي، لما يصل إلى 500 دورة. وتوفر Samsung Jet 60، للمستخدمين، مرونة أكبر عند التخزين والشحن باستخدام منصة الشحن 2 في 1، التي يمكن ضبطها بسهولة، بما يتناسب مع أي منزل.

محطة تنظيف أوتوماتيكية

تم تزويد مكنسة Jet 60، بـمحطة التنظيف Clean Station ™، وملحقاتها، بما في ذلك حقيبتا غبار قابلتان للغسل، وصندوق الغبار ذاتي التنظيف. وتعمل تقنية Air Pulse ™ من Jet 60، على فتح وإغلاق مدخل محرك الشفط بشكل متكرر، حيث يتم ضخ الهواء على نحو يحاكي نبضات القلب. وتعمل تيارات الهواء النابضة، إلى تحويل الأتربة نحو صندوق الغبار، ليتم التخلص منها بسهولة، وبشكل فعال.

صُممت مكنسة Samsung Jet 60 الأنيقة والعصرية، لتتناسب مع جميع المساحات المنزلية، وهي متوفرة باللون البنفسجي المميز بسعر مخفّض، 999 درهماً إماراتياً، عبر الإمارات العربية المتحدة، في متاجر سامسونغ، وتجار التجزئة الرئيسين، وكذلك على موقع Samsung.com. يسري هذا العرض لفترة محدودة.

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