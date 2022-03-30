95.9 % من المنشآت في الدولة تستخدم الإنترنت

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت في الدولة إلى 95.9%، وبلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الإنترنت بصورة منتظمة نحو 62.7%، وفق أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأضاف المركز، وفق مسح حديث حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، أن نسبة المنشآت التي لديها مواقع إلكترونية بلغت 66.2%، فيما بلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة الإنترنت نحو 53.9%.

وذكر المركز أن نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي في الدولة بلغت 97.8%، فيما بلغ عدد الموظفين الذين يستخدمون الحاسب الآلي بشكل منتظم 58%، ووصلت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض الثابت 91.1%، بينما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم النطاق العريض المتنقل 14.5%، فيما بلغت نسبة النطاق الضيق 6.5%، وبلغت نسبة المنشآت التي لديها شبكة محلية 55.8%، والتي لديها شبكة الإكسترانت 8.6%.

وذكر المركز أن أنشطة الإنترنت التي قامت بها المنشآت خلال فترة المسح شملت إرسال أو تلقي البريد الإلكتروني بنسبة 95.5%، ونشر معلومات أو التراسل الفوري بنسبة 24.3%، والحصول على معلومات عن السلع أو الخدمات 31.8%، والحصول على معلومات من الهيئات الحكومية العامة 24.6%، والتعامل مع الهيئات الحكومية 17.6%، والأعمال المصرفية عبر الإنترنت 31%، وتوفير خدمات العملاء 12.3%، وتوصيل البضائع عبر الإنترنت 7.4%، وتدريب الموظفين 3%.

ولفت المركز إلى أن نسبة الأسر التي لديها خدمة إنترنت في المنزل ارتفعت إلى 99.8%، ووصلت نسبة الأسر التي لديها حاسوب إلى 98.3%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها هاتف محمول 100%، بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها هاتف ثابت 98.7%، كما بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز تليفزيون 98,8%.

وأشار المركز إلى أنه بالنسبة لموقع استعمال الفرد للإنترنت، فجاء في المركز الأول بنسبة 90.9%، ثم مكان العمل بنسبة 84.6%، يليه منزل شخص آخر بنسبة 20.3%، ثم مركز عمومي للإنترنت بنسبة 18.4% ثم أي مكان عبر هاتف متحرك أو أي مكان عبر أجهزة نفاذ متنقلة 10.1%.

وبحسب المركز، وصلت نسبة الأفراد (ذكور وإناث) الذين يمتلكون هاتفاً متحركاً في الدولة 100%، فيما بلغت نسبة الذكور والإناث الذين يستخدمون الإنترنت نحو 100%، وبلغت نسبة سكان الدولة الذين تمت تغطيتهم بخدمة الهاتف المتحرك 100%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز