«أبارث» الشرق الأوسط تفوز بجائزة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت «أبارث» الشرق الأوسط الجائزة الذهبية عن فئة «أفضل حملة ترويجية للمستهلكين» في حفل جوائز جمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA) الإقليمية لعام 2022، وذلك بالشراكة مع جامبت للعلاقات العامة، الوكالة المسؤولة عن إدارة العلاقات العامة للعلامة.

وقد شهدت الحملة الشعبية تفاعل علامة أبارث مع صانعي المحتوى الموهوبين وأعضاء مجتمع أبارث وخبراء الصحافة وقادة الرأي الشباب، وواضعي اتّجاهات الموضة الذين يمثلون مجموعة متنوّعة من الأفراد من خلفيات متنوّعة من أجل تحقيق تأثير في المجتمع والوصول إلى ترسيخ العلامة في أذهان الناس.

وتأتي الجائزة الذهبية بعد مجموعة من الجوائز التي حقّقتها أبارث في منطقة الشرق الأوسط والتي نذكر من أبرزها تلك التي حصلت عليها في حفل جوائز جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط، حيث فازت العلامة بجائزتين ذهبيتين وجائزة فضية عن «أفضل حملة في دولة الإمارات» و«أفضل استخدام للعلاقات العامة الرقمية» و«أفضل حملة للمنتجات الاستهلاكية» على التوالي.

و«أبارث» علامة إيطالية للسيارات عالية الأداء تشتهر في أوروبا بتاريخ طويل من الفوز في السباقات وكانت تتمتّع بمكانة راسخة تخوّلها أن تكتسب شهرة كبيرة وإعجاباً لافتاً في الشرق الأوسط. وكانت الحملة الفائزة عبارة عن فعاليات علاقات عامّة مدمجة وشاملة تهدف إلى تسليط الضوء على سيارة أبارث الصغيرة الحجم والعالية الأداء.

وقال راكيش نيار، المدير الإداري للعلامات الأوروبية لدى «ستيلانتيس» الشرق الأوسط: لقد شهدنا موسماً رائعاً من الجوائز لأبارث وذلك يعود إلى النهج المتكامل الذي نعتمده على صعيد الاتّصالات والعلاقات العامة والذي لاقى إعجاباً لدى الحكام والجماهير الذين أبدوا تقديراً كبيراً لجهود العلامة التجارية في تفاعلها مع جمهورها. ويشرّفنا فوزنا بالجائزة الذهبية في العديد من الفئات التي تنافسنا فيها مع علامات تجارية كبيرة أخرى. وتبقى أبارث، الوفيّة دائماً لتاريخها في السباقات، مرادفاً للفوز.

وقد شملت الحملة العديد من مبادرات أبارث في جميع أنحاء المنطقة خلال العام الماضي، بما في ذلك حملة أبارث للتبرّع بألعاب الأطفال التي دعت الناس إلى التبرّع بالألعاب للأطفال المحتاجين، حيث مقابل كلّ لعبة تمّ التبرّع بها فاز المشاركون بفرصة تجربة سيارة أبارث 595 كومبيتيزيوني الرائعة على حلبة دبي أوتودروم.

واستفادت العلامة أيضاً من انتشارها الرقمي الواسع ووصولها إلى المؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي وعشاق العلامة الأوفياء والموثوق بهم، بما في ذلك رئيس نادي أبارث في الإمارات، وعدد من الشخصيات المحلية المعروفة وصانعي المحتوى الموهوبين.

فضلاً على ذلك، كانت ستيلانتيس، شركة السيارات التي تمتلك أبارث، مجموعة السيارات التي حصدت أكبر عدد من الجوائز في تلك الليلة بحيث فازت أيضاً بذهبية أخرى عن «أفضل حملة مسؤولية اجتماعية للشركات» مع بيجو عن حملتها BUCKLE UP! للسلامة على الطرق.

ويقيّم الأعمال المشاركة في الجوائز الإقليمية لعام 2022 لجمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA) لجنة تحكيم مرموقة تضمّ صحافيين ورواد في مجال العلاقات العامة والإعلام من مختلف أنحاء المنطقة يتمتّعون بعقود من الخبرة ويتمّ اختيار الفائزين وفقاً لعملية تقييم وتصويت صارمة.

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