مجموعة ترانسجارد تفوز بجائزة دبي الذهبية للجودة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة ترانسجارد لحلول الأعمال، فوز قسم الأموال النقدية التابع لها بجائزة دبي الذهبية للجودة من دائرة الاقتصاد والسياحة. وقال الدكتور عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد: "فخورون بالفوز بهذه الجائزة المرموقة. وفخورون بإنجازات فريقنا؛ فقد عمل الجميع بلا كلل ولا ملل، لإعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات عملائنا".

وقال الدكتور جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد: "لقد آتت الجهود المضنية التي بذلها فريقنا ثمارها. وتاكيد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تميزنا التجاري والتنظيمي يسلط الضوء على المعايير التي نضعها لدوائر الأعمال على مستوى المنطقة، ولولا المواهب المتميزة التي تتمتع بها القوى العاملة لدينا لما كان بالإمكان تحقيق أي من هذه المنجزات.

ولم يقتصر إنجاز مجموعة ترانسجارد على تسجيل درجات عالية في جميع معايير الجائزة فحسب، بل حصلت أيضًا على التصنيف الأعلى (7 نجوم) في الفئة الذهبية. ومن أبرز ما تضمنه ملف ترشيحها برنامج التدريب والتطوير، الذي يتضمن التدريب على منهجية لين ستة سيجما لجميع موظفيها في المقر الرئيسي وتدريب الموظفين العاملين في المواقع في مركز التميز التابع لها. وتستخدم منشأة التدريب، التي افتتحت في عام 2017، سيناريوهات تدريب للموظفين في الواقع الفعلي وقد نفذت أكثر من 800,000 ساعة تدريب منذ انطلاقها.

وفازت «ترنسجارد كاش»، التي تعد أقدم وحدة أعمال في مجموعة ترانسجارد، بجائزة دبي للجودة في عام 2019، ثم بجائزة الشيخ خليفة للتميز الذهبية في نفس العام، كما فازت أيضًا بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والابتكار التجاري والتميز في خدمة العملاء عام 2021.

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