مجموعة لولو تواصل التوسع في دبي بافتتاح هايبر ماركت في «فستيفال سيتي مول»

المصدر: دبي- البيان

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دشنت مجموعة لولو، أكبر متاجر التجزئة في المنطقة، أحدث هايبر ماركت في دبي فستيفال سيتي مول، وذلك بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، إلى جانب يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، بمشاركة أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والإدارة العليا من مجموعة لولو، وبذلك تؤكد مجموعة لولو توجهها لمواصلة التوسع في دبي.

وتبلغ مساحة المتجر الجديد، الذي يقع في المدخل الجنوبي للمول، 60 ألف قدم مربعة في طابق واحد، ويعتبر هذا المتجر بمثابة التعاون الثاني بين مجموعة اللولو ومجموعة الفطيم، حيث كانت الشراكة الأولى في دبي فستيفال بلازا في جبل على. وإلى جانب تجربة التسوق المريحة والمبسطة، يوفر متجر لولو للعملاء مساحة لمواقف السيارات تتسع لعدد 1500 سيارة، كما تتوفر داخل المتجر نقاط دفع ذاتية ونقاط دفع خضراء، بإضافة إلى مقهى لولو حيث يمكن للعملاء الاسترخاء أثناء التسوق وتناول كوب قهوة وبعض المخبوزات الطازجة.

وقال يوسف علي موسليام: عبر افتتاح متجرنا الجديد في دبي فستيفال سيتي مول، نؤكد حضورنا في قلب النمو السريع لقطاع التجزئة في دبي، مشيراً إلى أن منطقة دبي فستيفال سيتي مجتمع نابض بالحياة، يعكس التطور الحضري سريع النمو في دبي.

وقال تيموثي إرنست، رئيس مجموعة الفطيم مولز: نسعى في الفطيم باستمرار إلى إقامة شراكات مثمرة مع العلامات التجارية الرائدة كجزء من التزام المجموعة طويل الأمد بتنشيط تجارب الزوار في التسوق. ولولو هايبر ماركت الجديد في دبي فستيفال سيتي مول، متجر متطور وعلى أحدث طراز، وإضافة رئيسية إلى عروض الوجهة المميزة، ويمثل علامة فارقة مهمة في موقعنا الحالي الرائد في السوق داخل القطاع. ونحن على يقين تام أن الشراكة بين مجموعة الفطيم ومجموعة لولو ستحقق نجاحاً كبيراً، ومرة أخرى نتطلع إلى الوفاء بوعدنا بتحويل مشهد البيع بالتجزئة من خلال هذا التدشين.

وافتتحت مجموعة لولو في الإمارات متجري هايبر ماركت هذا الشهر في مجمع دبي للاستثمار والشامخة مول في أبوظبي. وإضافة إلى خطة التوسع الطموحة في الدولة، افتتحت المجموعة فروعا جديدة في السعودية، البحرين وعمان هذا الشهر أيضاً. وتمضي مجموعة لولو قدماً في النظر إلى منطقة الشرق الأوسط كمنصة للنمو العالمي والاستدامة الاقتصادية مع ابتكارات جديدة لتجارب تسوق العملاء، والاستمرار في دعم التجارة الإلكترونية، ودعم الزراعة المحلية، وتوريد المنتجات العالمية عالية الجودة.

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