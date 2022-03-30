«شعاع» تستحوذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة استحواذها على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية «أليانز» من خلال صناديقها المُدارة. وتعدّ هذه الصفقة من أضخم عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الخدمات البحرية بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة وواحدة من أبرز صفقات القطاع على مستوى العالم.

تعتبر «أليانز»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، واحدةً من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية مع أسطول هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط بواقع 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة. ويضم أسطول الشركة مزيجاً من سفن إمداد المنصات، وقوارب سحب المرساة، وقوارب الأطقم، وبوارج السكن البحرية، والبوارج المسطحة، وغيرها. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات البحرية - بما في ذلك تأجير السفن، والخدمات اللوجستية للموانئ، وخدمات الأطقم - لعملائها من شركات النفط الدولية والوطنية الرائدة ومقاولي الأعمال الإنشائية البحرية.

يشكّل الاستحواذ على «أليانز» ثاني الاستثمارات الاستراتيجية لشركة «شعاع» في قطاع سفن الدعم البحري بعد استحواذها على مجموعة «ستانفورد مارين»، مشغّل سفن الدعم البحري التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعد واحدةً من أبرز لاعبي القطاع في المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً. وبعد صفقة «أليانز» الأخيرة، باتت منصة «شعاع» اليوم تضم 152 سفينة دعم بحري وهو الأسطول الأضخم في المنطقة والرابع على مستوى العالم.

وبفضل مكانتها في السوق وجودة أسطولها وصلاتها الوثيقة بشركات النفط الوطنية والدولية، تحظى المنصة المشتركة لشركتي ستانفورد وأليانز بوضع جيد للاستفادة من النمو المتوقع لقطاع النفط والغاز البحري، حيث تتوقع «شعاع» تحقيق منافع كبيرة من تآزر أعمال الشركتين لناحية الإيرادات والتكلفة ووفورات الحجم على أساس سنوي.

وقال آجيت جوشي، مدير عام ورئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في شعاع كابيتال: بعد مرور أقل من عامين فقط على دخولنا القطاع عندما بدأنا الاستثمار في إعادة هيكلة ستانفورد مارين، يتيح لنا هذا الاستحواذ تبوؤ مكانة رائدة في سوق سفن الدعم البحري على مستوى المنطقة. ويشكّل أسطول أليانز وطواقمها إضافة مُثلى نرحب بها تحت مظلتنا فيما نواصل البحث عن سبل أخرى لتحقيق المزيد من التآزر. وتبدي شعاع ثقة كبيرة باستمرار نمو قطاع الخدمات البحرية. ومع امتلاك محفظة مميزة في أحد مجالات العمل الاستراتيجية لقطاع البترول الحيوي في المنطقة، نحن نتمتع بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستانفورد مارين»: نُبارك لشعاع استثمارها في شركة أليانز، ونتطلع إلى التعاون مع زملائنا الجدد فيها. وسنسعى إلى اغتنام هذه الفرصة لبناء شركة أقوى وأكثر تكاملاً في قطاع سفن الدعم البحري، والمساهمة بشكل فاعل في قطاع النفط والغاز الحيوي لاقتصادات المنطقة.

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