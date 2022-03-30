«بي سي جي ديجيتال فنتشورز» تفتتح مركزين للابتكار في دبي والرياض

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بي سي جي ديجيتال فنتشورز، ذراع شركة بوسطن كونسلتينج جروب في مجال تطوير الأعمال التجارية وتعزيز الابتكار، افتتاح مركزين جديدين للابتكار عبر منطقة الشرق الأوسط وذلك في دبي والرياض، حيث سيسهم المركزان الجديدان في ترسيخ مكانة بي سي جي ديجيتال فنتشورز ضمن المنظومة الرقمية المزدهرة في المنطقة.

ويأتي افتتاح المركزين الجديدين في إطار التزام بي سي جي ديجيتال فنتشورز بتوفير خدماتها وحلولها للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ليُضاف المكتبان إلى شبكة بوسطن كونسلتينج جروب الراسخة في منطقة الشرق الأوسط منذ 15 عاماً والتي تحرص على توسيع منظومتها بشكل مستمر، حيث افتتحت بي سي جي بلاتينيون في يناير الماضي مكتباً لها في المنطقة.

وقال يورجن إيكل، مدير مفوض وشريك ورئيس بي سي جي ديجيتال فنتشورز في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا: تشهد منطقة الشرق الأوسط بداية عصر رقمي جديد تسارعت وتيرته على نحو ملحوظ على أثر انتشار جائحة كورونا وارتفاع استخدام الخدمات الرقمية من قبل فئة الشباب بشكل أساسي، وفي ضوء الرؤية الجريئة لإحداث التحول في الاقتصادات المحلية، الأمر الذي يوفر لنا فرصة مثالية لإطلاق الموجة التالية من الابتكار. لدينا رؤية طموحة لإحداث تغيير جذري وإعادة تحديد معايير الأسواق والقطاعات الرئيسية، ودعم مسيرة تطور ونمو عملائنا، عبر توفير الابتكارات والتقنيات التي تتمحور حول متطلبات العملاء وتطوير نماذج أعمال متقدمة وتحولية.

وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول بشركة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، توجهات وجهوداً متزايدة لتعزيز الابتكار الرقمي على المستويات الوطنية، إلى جانب الطلب المتنامي من قبل الجهات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتبني التكنولوجيا الرقمية والاستثمار في الميزات التنافسية. وسيؤدي افتتاح مكتبي بي سي جي ديجيتال فنتشورز في المنطقة إلى مواجهة بعض أكبر التحديات في المنطقة، مع إحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتها واقتصاداتها.

وتأسست بي سي جي ديجيتال فنتشورز في عام 2014 وأسهمت حتى الآن في إطلاق حوالي 200 مشروع في مجالات أعمال مختلفة، ويأتي افتتاح المكتبين الجديدين كجزء من مكتبي بوسطن كونسلتينج جروب في دبي والرياض.

ومن جانبه قال ستيفان جروس سيلبيك، مدير مفوض وشريك إداري عالمي في بي سي جي ديجيتال فنتشورز: من خلال الاستثمار في الشركات في الأسواق الجديدة وتطويرها وتوسيعها، سنتمكن من تسريع مهمتنا لإحداث تغييرات استثنائية بسرعة تفوق التوقعات. يعتبر الشرق الأوسط أحد أكثر أسواق العالم حيوية على مستوى التحولات الرقمية، وسنتمكن من وضع استراتيجيات متميزة لمساعدة بعض أكبر الشركات في العالم على تحقيق طموحاتها الرقمية.

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