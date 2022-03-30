«سيتي سنتر مردف» يرحب بمجموعات من المجتمع الإماراتي للمشاركة في مبادرة «مساحتك الخاصة»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مراكز تسوق «سيتي سنتر» التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، مؤخراً، مبادرة «مساحتك الخاصة»، التي تتطلع من خلالها إلى تمكين الزبائن والمستأجرين والشركاء، ومنحهم القدرة والقوة، إلى جانب اعتبارها منصة للتعبير عن آرائهم حول نظرتهم المستقبلية في ما يتعلق بالتجارب التي يريدون ويتطلعون إلى تحقيقها في مراكز تسوق سيتي سنتر. وانطلقت المبادرة من خلال سلسلة من الأنشطة المميزة التي أقيمت في «سيتي سنتر مردف»، حيث استقبل مركز التسوق المجموعات الأساسية في المجتمع الإماراتي لشغل مقعد على طاولة ضخمة بطول 15 متراً الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، لمشاركة آرائهم وأفكارهم كجزء من حملة «التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر».

وشهد اليوم الأول اجتماع أعضاء مجتمع مردف للإدلاء بأصواتهم للمساعدة في إنشاء وتطوير مراكز التسوق المستقبلية. وفي اليوم الثاني شاركت العائلات من «نادي مردف» في عملية التصويت عبر فئات مختلفة بناءً على الجوانب المختلفة التي تحتويها مراكز التسوق «سيتي سنتر» المحلية، بما في ذلك التسوق وتناول الطعام وأنشطة مراكز التسوق الترفيهية والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الفعاليات والمناسبات الخاصة.

وفي اليوم الثالث شاركت مجموعة من الوجوه المؤثرة من مختلف أرجاء الإمارات، في الجلسة الصباحية التي أُقيمت في «سيتي سنتر مردف»، لمشاركة آرائهم وأفكارهم عن المساحات المثالية لمراكز التسوق التي يرغبون فيها. وشملت هذه المجموعة من المؤثرين الريم سيف، إيناس نور، دلال التميمي، دينا بوتي ولطيفة الشامسي.

وفي اليوم الرابع، تعاون «سيتي سنتر مردف»، مع المجموعة المجتمعية، الأمهات البريطانيات «British Mums»، حيث تمت دعوة أعضاء هذه المجموعة للمشاركة في حملة «التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر». وجرى التصويت خلال مأدبة فطور خاصة بمشاركة ميشيل والش، مدير أول للاتصال والتسويق لدى «ماجد الفطيم لمراكز التسوق»، وناقش المشاركون المساحات الاجتماعية والعائلية ومساحات العمل المشترك، ومواعيد مراكز التسوق، والعروض ومواقف السيارات. وفي اليوم الخامس، زار أعضاء من مخيم مردف بالشراكة مع نادي Soccerkids دبي، «سيتي سنتر مردف»، للتعبير عن آرائهم والمشاركة في حملة «التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر». وخلال اليوم السادس، شاركت أمهات مردف على طاولة اجتماعات مجلس الإدارة، لمناقشة آرائهن وتطلعاتهن وأفكارهن، من خلال منصة التصويت الملائمة للمجتمعات والمتمحورة حوله.

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