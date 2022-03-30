الفردان للصرافة تحتفل بمرور 50 عاماً على انطلاقتها وإجمالي حجم الأعمال يتجاوز تريليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة الفردان للصرافة باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالها، وبخمسين عاماً من التميز، وذلك بالكشف عن شعار جديد يعبر عن استعداد الشركة للمرحلة المقبلة. وضمن الاحتفال الخاص الذي أقيم في فندق أرماني، تم الكشف عن هوية العلامة التجارية الجديدة لشركة الفردان للصرافة.

واستعرض الحدث تراث العائلة وجرى العد التنازلي للكشف عن هوية العلامة التجارية الجديدة في برج خليفة. ومع احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها ومساهماتها في تطور الإمارات، فقد قطعت شركة الفردان شوطاً طويلاً منذ تأسيسها. وتعد الفردان للصرافة عضواً ضمن مجموعة الفردان، التي تعود بالتاريخ إلى عام 1954، من العمل في مجال الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ، وصولاً إلى الأعمال التجارية المتنوعة والمشاريع الناجحة في مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية.

وسجلت الفردان للصرافة التي تمثل شركة عالمية امتدت لخمسة أجيال، مئات الملايين من عمليات تحويل الأموال، وأكثر من تريليون درهم من إجمالي حجم الأعمال حتى اليوم. وتعمل الفردان للصرافة تعمل مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي لضمان تقديم القيمة العالية وتوفير الراحة لعملائها. تشمل العمليات التي أضيفت أخيراً توفير حلول بلوك تشين عالية الأمان للمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز حماية الحسابات ورفع مستوى الأمان. كما أطلقت الفردان للصرافة تطبيقها الجديد «ALFAPAY» باعتباره الخيار المثالي لتحويل الأموال عبر الحدود والذي تم إطلاقه أيضاً خلال الحدث.

وإضافة إلى إمكانية إرسال الأموال في أي وقت وفي أي مكان باستخدام شبكة واسعة تضم أكثر من 150 بنكاً ومكتب تحويل، تتوفر أيضاً خدمة سداد فواتيرك (المحلية والدولية)، أو إضافة وقت للهاتف المحلي أو الدولي، أو تحميل الأموال على بطاقاتك المدفوعة مسبقاً، كما سيستمر التطبيق في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين في المستقبل.

وقال فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: لم أتخيل يوماً أن إحدى الشركات التي أسسها والدي حسن إبراهيم الفردان وعمي حسين إبراهيم الفردان ستحتفل بمرور 50 عاماً من التميز والإنجازات. إنه لشرف كبير أن أترأس هذه المجموعة الديناميكية إلى جانب عائلتي التي تواصل إحداث فارق حقيقي في حياة الكثير من الأشخاص. أنا فخور بهذا الإنجاز وسعيد بهذه الفرصة التي أتاحت لنا القيام بكل ما في وسعي لدعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الخمسين الماضية والتي رافقت التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات. إنها حقاً لحظة فخر لعائلتي.

وأضاف: بالنيابة عن عائلة الفردان، أود أن أعرب عن امتناني أولاً لقيادتنا الحكيمة التي وفرت لنا على الدوام الوسائل اللازمة للازدهار سواء بالنسبة للشركة والدولة على نطاق أوسع، ولكل من قدم لنا الدعم، أود أن أطلب منكم جميعاً الانضمام إلينا للاحتفال بالمستقبل معاً.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: فخورون للغاية بالاحتفال باليوبيل الذهبي لانطلاق أعمالنا، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، فإنه يمنحنا المزيد من الإصرار والرغبة لمواصلة العمل وإكمال المسيرة لمتابعة ما حققناه حتى الآن، والتطلع إلى المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة. كما يسعدني أن أقدم شعارنا الجديد - الذي أطلقناه للانتقال من تراث الشركة الفخور إلى علامة تجارية عصرية ومبتكرة. نحن واثقون من أن مهمتنا واستراتيجيتنا ورؤيتنا الجديدة وهوية علامتنا التجارية، سترسخ مكانتنا البارزة خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها.

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