مجلس إدارة «سلامة» يقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين مصادقة مجلس الإدارة على بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 خلال الجمعية العمومية السنوية، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

كان صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2021 بلغ 48.17 مليون درهم، وستركز الشركة في عام 2022 على توسيع أعمالها بالاستناد إلى الأداء القوي لميزانيتها العمومية.

وحققت «سلامة» في 2021 خطوات كبيرة في زيادة أصولها المدارة وتحسين كفاءتها التشغيلية. وركزت إدارة الشركة خلال العام على تحسين أداء الاكتتاب، وإطلاق خطوط أعمال جديدة، وبناء مصادر جديدة للإيرادات، والاستثمار في مبادرات التحول الرقمي المرتكزة على العملاء.

وأدى إطلاق استراتيجية التحول الرقمي للشركة في عام 2021 إلى سلسلة من المبادرات الجديدة المصممة لتعزيز منتجاتها الحالية وتزويد العملاء بتجربة متعددة القنوات. وتضمن ذلك تحديث منصة التأمين على السيارات، وإطلاق خطة صحية شاملة مع تفعيل فوري للبطاقات الصحية. وقد مهدت هذه القدرات الرقمية المعززة الطريق لإطلاق خطوط أعمال مبتكرة مثل تأمين الحيوانات الأليفة، والتي يمكن للعملاء الاشتراك بها عبر الإنترنت خلال أقل من 5 دقائق. وأفضت جهود التحول الرقمي التي تبذلها «سلامة» أيضاً إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، ولا سيما من خلال أتمتة العمليات الداخلية وتبني تدابير أمنية محسّنة لحماية بيانات العملاء ورصد الحوادث والاستجابة لها عند حدوثها.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: رغم عدم استقرار البيئة الاقتصادية في عام 2021، واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا وتوفير القيمة لمساهمينا. وقد أدى نهجنا القوي لتحسين عملياتنا إلى تحقيق تحول جذري للشركة على أصعدة مختلفة، سواء لناحية رقمنة العمليات أو ابتكار المنتجات، وباتت مكانتها كشركة تكافل رائدة في دولة الإمارات أقوى من أي وقت مضى. وبالنسبة لنظرتنا المستقبلية، نبدي ثقة كبيرة بآفاق النمو على المديين المتوسط والطويل، ونتمتع بوضع جيد يمكننا من خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وترسيخ مكانتنا كشريك مفضل لحملة وثائق التكافل.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: ندخل 2022 بزخم جيد في معظم المجالات، ولا سيما في طريقة تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني أفضل ممارسات القطاع، وإطلاق المزيد من عروض المنتجات الرقمية المرتكزة على العملاء، فضلاً عن توسيع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين، والاستمرار في دعم النظم البيئية الرئيسية ذات الأهمية البالغة لاقتصادنا.

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