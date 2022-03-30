«سيلزفورس» تنظم مؤتمرها السنوي في دبي

المصدر: دبي- البيان

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استضافت «سيلزفورس» الشركة العالمية لإدارة علاقات العملاء مجموعة من عملائها وشركائها في فعالية «سيلزفورس لايف» السنوية، التي عقدت في دبي بفندق «مندرين أورينتل جميرا» بدبي. واستهدفت الفعالية البحث في فرص النمو والتوسّع الحيوية للشركة في الشرق الأوسط، كما سلّطت الضوء على الاستثمارات الواسعة التي تجريها في المنطقة.

وعرض تييري نيكول نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «سيلزفورس»، نجاحاتها في علاقات الشراكة المتنامية في الشرق الأوسط، المنطقة الأسرع نمواً في أسواق الشركة. وتسهم هذه العلاقات في بناء منظومة الشركة في المنطقة، إذ من المتوقع، مثلاً، أن تخلق منظومة «سيلزفورس» من الشركاء في دولة الإمارات 20,300 فرصة عمل جديدة، وتحقق 3.9 مليارات دولار من عائدات الأعمال الجديدة بحلول العام 2026، مع استمرار الشركة في سعيها نحو مواصلة التوسع محلياً وإقليمياً.

وتحدث في الفعالية كل من بولي سومنر كبير مسؤولي تبني الحلول لدى «سيلزفورس»، وروبين فيشر النائب الأول للرئيس لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة.

وقال نيكول: إن الشرق الأوسط واحدة من أقوى أسواق الشركة وأسرعها نمواً، مؤكداً أن تفاني شركائها وموالاة عملائها يمكنانها من مواصلة التوسّع وتنمية منظومتها عبر تقديم حلول «سيلزفورس»، التي تتيح لفرق التسويق والمبيعات والتجارة والخدمات وتقنية المعلومات العمل كفريق واحد من أي مكان. وكانت «سيلزفورس» استحوذت حديثاً على حل التكامل «ميولسوفت»، وشركة «تابلو» لذكاء الأعمال وتصوّر البيانات، ومنصة «سلاك» لاتصالات الأعمال.

وشهد الحدث جلسة متخصصة حول منصة «سلاك» والاستدامة، وجلسة ثانية ناقشت طرح منصة «هايبرفورس» في دولة الإمارات، والتي تُعدّ تصوراً مبتكراً لبنية منصة «سيلزفورس» مصمماً لتقديم خدمات شاملة للعملاء، وتشكل «هايبرفورس» منصة قوية قابلة للتطوير تدعم التشفير عالي المستوى والتخزين المحلي للبيانات وتتوافق أيضاً مع الإصدارات السابقة. هذا، وتستطيع «هايبرفورس» توظيف حلول «سيلزفورس» في المنطقة مع الاستفادة من مزايا البيئات السحابية العامة، وذلك بالشراكة مع «أمازون ويب سيرفيسز».

واختُتِم الحدث بجلسات ضمت مجموعة من العملاء، الذين حرصوا على التعريف بأفضل الممارسات في الاستفادة من حلول «سيلزفورس» في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتحدَّث في هذه الجلسات مسؤولون من «تيكوم» و«مواصلات الإمارات» وإعمار و«بوكسيت فور مي»، كما أقيمت جلسات ضمّت شركاء بينهم «كلاودز لاب» و«إل تكنولوجي» و«بي دبليو سي» و«إي بي إيه إم» و«آي بي إم».

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