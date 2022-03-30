دبي تستضيف المعرض الدولي لصناعة الجلود للمرة الأولى بحضور إيطالي كبير

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي للمرة الأولى بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة حتى أول أبريل فعاليات معرض APLF التجاري الدولي لصناعة الجلود، وذلك بعد انقطاع استمر 3 سنوات منذ نسخته الأخيرة في هونغ كونغ عام 2019.

وتستضيف وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي و"أسوماك" (الرابطة الوطنية لمصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية وتقنيات الدباغة الإيطالية)، 49 شركة في المعرض. وإيطاليا الدولة الأوروبية الرائدة في مجال تصنيع آلات الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية، حيث بلغ حجم مبيعاتها 440 مليوناً في عام 2021. ويعمل في هذه الصناعة حالياً أكثر من 3900 عامل وموظف في 235 شركة. وصدرت إيطاليا آلات بقيمة 305 ملايين يورو في العام الماضي على مستوى العالم، أي حوالي 70% من إجمالي حجم الأعمال.

وتعد آسيا هي الوجهة الرئيسية لسوق المصنوعات الإيطالية، حيث تم تصدير 90 مليون يورو من الآلات في عام 2021، وهو ما يمثل 30% من إجمالي صادرات البلاد لهذا القطاع. كذلك تعد إيطاليا ثاني أكبر مورد عالمي لآلات الجلود إلى الإمارات، وزادت صادراتها من آلات الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية إلى الإمارات بنسبة 80%، مما عزز الشراكة التجارية القوية بين البلدين في هذا القطاع. يأتي ذلك بعد عامين من النمو المطرد المتتالي لحصة السوق الإيطالية مع الإمارات، مع زيادة إلى حصة قدرها 35% في عام 2021 من 3% في عام 2019، مما يوضح كيف تحظى التطورات الإيطالية في التكنولوجيا في صناعة الجلود بتقدير كبير في الإمارات وإلى أي مدى أصبحت دبي والإمارات العربية المتحدة مركزًا تجاريًا أكثر أهمية لهذا القطاع أيضًا.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات: هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها معرض APLF إلى دبي، ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا القوية مع الإمارات والمنطقة بشكل أوسع. وندعم الشركات الإيطالية الرائدة في صناعة آلات الجلود التي تعرض بعضًا من أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعة. ويتم إنتاج حوالي 80% من آلات الدباغة في الصناعة في إيطاليا. وفي السنوات الأخيرة، قامت إيطاليا باستثمارات كبيرة في الابتكار والتكنولوجيا في هذا القطاع، حيث طورت تكنولوجيا وآلات متفوقة لإنتاج الجلود ذات اللون والملمس الفاخر. وعمل على تطوير التكنولوجيا ليس فقط لإبداع منتجات أفضل، ولكن أيضًا لتقليل التأثير البيئي لعملية الدباغة.

وقال روبرتو فاجو، مدير إدارة رابطة "أسوماك": يمثل معرض APLF لعام 2022 عودة أكبر معرض تجاري دولي متخصص في صناعة الجلود العالمية. وتعد الصيغة الهجينة للمعرض، الحضورية والافتراضية، هي الاتجاه الاستراتيجي الجديد المتبع، لتعزيز الاتصال بين جميع الجهات الفاعلة المختلفة في سلسلة التوريد. وتقود خبرة الصناعة الإيطالية السوق حاليًا، لا سيما من حيث الحلول التكنولوجية في المجال الرقمي والمستدام. وعبر عن اعتقاده بأن المعرض في دبي سيلعب دورًا قوياً في السوق الدولية، كمقدمة للأحداث الأخرى المتوقعة في هذا القطاع في سبتمبر 2022 في ميلانو.

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