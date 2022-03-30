مجموعة بريمير إن البريطانية تفتتح فندقاً في منطقة برشا هايتس بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت علامة بريمير إن البريطانية فندق بريمير إن البرشاء هايتس في دبي ليكون الفندق الـ11 التابع للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسابع في دبي، وأول مشروع فندقي تملكه شركة إم بي تي لإدارة الفنادق والضيافة التابعة لشركة MBT Development Group للتطوير الفندقي والضيافة، والتي تتّخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال سايمون لي، مدير عام مجموعة بريمير إن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يُعد افتتاح فندق بريمير إن برشا هايتس نقطة تحوّل رئيسية في عملية توسّعنا المستمرة، حيث يؤكد التزامنا تجاه المنطقة ودعمنا لأهداف حكومة دبي في قطاع السياحة.

وقالت نيفين إبراهيم، مديرة العمليات لدى شركة MBT Development والمديرة التنفيذية لدى شركة «إم بي تي» لإدارة الفنادق والضيافة: شراكتنا مع بريمير إن بدايةً لسلسلة مشاريع فندقية قادمة. وتشتهر الإمارات بفخامة فنادقها، وسيكون هدفنا إضفاء لمستنا المميّزة عبر تأمين المزيد من أماكن الإقامة الراقية للضيوف بأسعارٍ مدروسة. ويشهد الطلب على فنادق الدرجة المتوسطة تزايداً ملحوظاً، ما دفعنا للتعاون مع بريمير إن التي تُعدُّ من أفضل العلامات الفندقية العالمية.

ويضم فندق بريمير إن برشا هايتس 219 غرفة فندقية بحجمٍ مناسب للعائلات وبغرفٍ تضم سريرين مزدوجين أو سرير كينغ أو كوين وبغرف متصلة وغرف مناسبة لأصحاب الهمم، والغرف موزّعة على 12 طابقاً. وهناك 3 مطاعم: مستر تودز بوب آند كيتشن واستراحة ليليز باد في الحديقة على السطح ومقهى كوستا؛ وردهة واسعة ومريحة ومسبح مع تراس في الطابق العاشر، وصالة رياضية مجهزة تجهيزاً كاملاً، وغرف صلاة للرجال والنساء، إلى جانب توفير خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق، وموقف سيارات تحت الأرض وخدمات نقل على متن حافلات.

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