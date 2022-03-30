اقتصادية الشارقة تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق استعداداً لشهر رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، استعدادها الكامل لاستقبال شهر رمضان، مؤكدةً أنها تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية.

وشملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة على كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والصالونات الرجالية والنسائية، وأسواق الذهب، بالإضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يزيد الإقبال عليها تزامناً مع شهر رمضان، بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين خلال الشهر الكريم.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة، مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع حلول الشهر الكريم.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة: «إن الإدارة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية»، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري، والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار، وكذلك التأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها، وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة للقيام بجولات رقابية يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة كشهر رمضان المبارك وموسم الأعياد.

ونوّه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية، والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع ضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني sedd.ae، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.

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