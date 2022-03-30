سلطنة عمان تسمح باستخدام البطاقة الشخصية للعبور بين المنافذ الحدودية في "دول التعاون"

المصدر: البيان

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أعلنت سلطنة عُمان السماح باستخدام البطاقة الشخصية للعبور بين المنافذ الحدودية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر: تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة.

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