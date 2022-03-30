دايموند ديفيلوبرز ومجموعة عُمران تطلقان المدينة المستدامة- يتي بمسقط باستثمارات مليار دولار

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة دايموند ديفيلوبرز، المتخصصة في تطوير المدن المستدامة، بالشراكة مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) مشروع المدينة المستدامة - يتي في مسقط، بتكلفة إجمالية تقارب مليار دولار، فيما يمثل أول مشروع يلبي أعلى معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر في سلطنة عُمان.

وتمثل المدينة المستدامة - يتي التي سيجري تطويرها ضمن المرحلة الأولى في المخطط العام لمشروع يتي السياحي المتكامل - أول مشروع يلبي أعلى معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر في السلطنة على مساحة إجمالية تصل إلى مليون متر مربع.

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة دايموند ديفيلوبرز للتطوير العقاري: «ستكون المدينة المستدامة – يتي من بين أكثر المشاريع استدامة على مستوى المنطقة. ونسعى من خلال توظيف أحدث الحلول في إنتاج الطاقة، وإعادة التدوير، وإنتاج الماء من الهواء، والزراعة العمودية، والنقل ذاتي القيادة وغيرها إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ».

ومن المخطط أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2025، وسيوفر 1657 وحدة سكنية، تتضمن 300 فيلا صديقة للبيئة بتصاميم عصرية وعالية الكفاءة ومساحات متنوعة للفلل المؤلفة من 3 و4 غرف نوم، كما يتيح فرص توفير كبيرة للسكان في فواتير التشغيل والخدمات.

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير النظيفة، ستعتمد المدينة على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل لتشغيل كافة مرافقها، حيث تنتج 100 % من طاقتها في المرحلة التشغيلية عبر الألواح الشمسية والغاز الحيوي، كما تقوم بإعادة تدوير المياه والنفايات العضوية بنسبة 100 %، إضافة إلى إعادة استعمال المياه المعاد تدويرها لري المناطق الزراعية والمساحات الخضراء، بالإضافة لتوفير مساحات زراعية خاصة للسكان.

كما يشمل المشروع مدرسة تعتمد غرس مفاهيم الاستدامة في مناهجها للجيل القادم، بالإضافة إلى مختبر (سي) الذي يعرض أبرز حلول الاستدامة كتقنيات الطاقة المتجددة والزراعة العمودية وغيرها من الحلول البيئية.

وتضم المدينة مراكز صحية ورياضية ومرافق للركض وركوب الدراجات ونادياً للفروسية ومضماراً للخيل، بالإضافة إلى مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، والمقاهي، والمراكز الفنية، والثقافية. وهناك منتجع 5 نجوم يحتوي على 170 غرفة، بالإضافة إلى 132 شقة فندقية فاخرة، وفندق 4 نجوم يحتوي على 197 غرفة.

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