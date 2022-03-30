«موديز» تُثبّت تصنيف «ديوا» مع نظرة مُستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبّتت وكالة موديز لخدمات المُستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بما في ذلك التصنيف «Baa2» للجدارة الائتمانية لــ«ديوا» على المدى البعيد والتصنيف «baa2» للتقييم الائتماني الأساسي لــ«ديوا»، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة أخيراً عن طرح بعض أسهمها في اكتتاب عام أولي. كما منحت «موديز» «ديوا» نظرة مُستقبلية مُستقرة بعد الإعلان عن الطرح.

وبحسب تقرير «موديز» أمس، فإن مُبررات تثبيت تصنيفها الائتماني لــ«ديوا» تعكس وجهة نظرها بأن أعمال «ديوا» وملفها المالي يبقيان على اتساق مع التصنيف «Baa2» للجدارة الائتمانية لــ«ديوا» على المدى البعيد.

وأفادت «موديز» في تقريرها بأنها تتوقع أن تؤدي سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها «ديوا»، والتي تنص على توزيع 6.2 مليارات درهم سنوياً على الأقل على مدى السنوات الخمس المُقبلة، مدعومة بتنفيذ «ديوا» برنامجها للاستثمار المادي، إلى زيادة القوة المالية لدى «ديوا».

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