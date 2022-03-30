مكتوم بن محمد: علاقات أخوية عميقة بين الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية الشقيقة في مبنى القادة في مقر إكسبو 2020 دبي.

ورحب سموه بوزير المالية السعودي مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها السعودية، وخصوصية تلك العلاقات الراسخة والممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

واستعرض سمو نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع وزير المالية في المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين البلدين الشقيقين في شتى القطاعات، وبما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية المشتركة.

أعرب وزير المالية السعودي عن سعادته بزيارة الإمارات، مشيداً بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وما حققته من نجاحات في ظل حرص القيادة في السعودية، والإمارات، على دفع العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى أعلى المستويات ضمن كافة القطاعات، وبما يتناسب مع المكانة العربية للبلدين، وما يتمتعان به من ثقل إقليمي ودولي.

وأشاد بالتقدم الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، منوهاً بالسمعة الطيبة والثقة التي تحظي بها في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم.

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