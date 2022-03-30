2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.8 مليار درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 306 مبايعات بقيمة 750.16 مليون درهم منها 37 مبايعة أراض بقيمة 143.35 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 606.81 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة القرهود وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.1 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 1.85 مليار درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 251.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة اليلايس 2 بقيمة 352 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 24.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 4 ملايين درهم.

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