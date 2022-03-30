أرباح طيران الإمارات تتضاعف من أسبوع لآخر

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة تتوقع أن تخفض خسائرها بشكل كبير في العام المالي الحالي وأن تعود إلى الربحية العام المقبل، وأبلغ تيم كلارك الصحفيين «نتوقع أرباحاً العام المقبل». وكان تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أكد في تصريحات، أن الأرباح التي تجنيها الناقلة ترتفع بصفة أسبوعية، كما أن الدخل الذي تحققه يتزايد على نحو متصاعد.

وقال كلارك: «أرباحنا تتضاعف من أسبوع لآخر، ونحن سعداء للغاية بذلك. ارتفع إنتاجنا بنسبة تتراوح بين 65% إلى 70% عما كان عليه من قبل. دخلنا يتزايد بصفة تصاعدية. وكان الشحن بمثابة شريان الحياة لنا خلال الأشهر الماضية، ولا يزال قوياً للغاية.

لذا، ارتفعت الأرباح وارتفع النقد وبدأنا في إعادة بناء السيولة النقدية، وهي أمور بالغة الأهمية لميزانيتنا العمومية.

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