أسواق الأسهم تخترق مستويات قياسية وتربح 11.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية مسيرة مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11.5 مليار درهم، مع تجاوزها مستويات قياسية على وقع حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، وصعد سوق دبي نحو أعلى مستوياته في 50 شهراً، فيما يواصل سوق أبوظبي الاقتراب من حاجز 10 آلاف التاريخي بفارق 100 نقطة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.88% ليغلق عند 3515.24 نقطة بدفع صعود أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والتأمين، وزاد سوق أبوظبي بنحو 0.7% ليصل إلى 9901.67 نقطة على وقع ارتفاع أسهم القطاع المالي والعقار.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 2.44 مليار درهم، منها 1.68 مليار في أبوظبي، و765.7 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 747 مليون سهم، موزعة بواقع 436.5 مليوناً في أبوظبي، و310.6 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 19369 صفقة. ووصلت رسملة الأسهم المحلية لأكثر من 2.29 تريليون درهم منها 1.85 تريليون لسوق أبوظبي و436.9 ملياراً لسوق دبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2% مع نمو «إعمار العقارية» 2.05% و«إعمار للتطوير» 0.69% و«الاتحاد العقارية» 4.7% و«ديار» 2.96%. وزاد قطاع البنوك 0.35% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.68% و«جي إف إتش» 1.65% و«أملاك» 3.67%، فيما استقر «دبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.82% بعد صعود «سوق دبي المالي» 2.43% و«شعاع كابيتال» 1.69% فيما استقر «دبي للاستثمار». وزاد قطاع النقل 1.5% مدعوماً بمكاسب «العربية للطيران» 1.92% و«أرامكس» 1.08%، بينما انخفض «الخليج للملاحة» 1.2%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 221.2 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 175.12 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 105.5 ملايين.

وحقق «دبي للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 10.66%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.28%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 96.86 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو القطاع المالي مع صعود «أبوظبي الأول» 2.31% و«العالمية القابضة» 0.55% و«أبوظبي التجاري» 0.76% و«أبوظبي الإسلامي» 1.36%.

بينما انخفض «ملتيبلاي» 0.61%، وفي قطاع العقار ارتفع «إشراق» 14.92% مع إعلان الشركة الاستحواذ على كامل أسهم «جولديلوكس انفستمنت»، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.39% و«الدار» 0.8%.

وتباين أداء أسهم الاتصالات مع هبوط «اتصالات» 0.11% فيما صعد «الياه سات» 0.36%، وعلى صعيد قطاع الطاقة انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«دانة غاز» 1.61%، فيما زاد «طاقة» 1.61% واستقر «أدنوك للحفر».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 329.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 309.7 ملايين. وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع مع صعوده قرب الحد الأقصى، فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.47%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 241.95 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 131.5 مليون درهم، منها 70.93 مليوناً في دبي، و60.57 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 131.5 مليون درهم، موزعة بواقع 70.93 مليوناً في دبي، و60.57 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

● صدّقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 مليون درهم بنسبة 25% من رأس المال المدفوع وبواقع 25 فلساً للسهم، وأسهم منحة بواقع 5% من رأس المال.

● تعقد شركة «الشارقة للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل المقبل للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 11 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بقيمة 12.5 مليون درهم بنسبة 9.09% لزيادة رأس المال ليصبح 150 مليون درهم.

● تعقد شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل المقبل للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت الخليج» على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

● تعقد عمومية «مجموعة أرام» في 18 أبريل المقبل للنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

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