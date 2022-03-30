أبوظبي تطلق أول بورصة لتداول أرصدة الكربون عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي أمس تعاونه مع AirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في أبوظبي من خلال سوق أبوظبي العالمي.

ووفقًا للورقة الاستشارية التي نشرها أخيراً، فمن المقرر أن يصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية على مستوى العالم، تنظم أرصدة الكربون سلعاً لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع. وسيتيح الإطار التنظيمي للشركات تداول وتمويل تجارة الكربون كما هو الحال مع تداول الأصول المالية التقليدية، وبالتالي زيادة نسبة المشاركة والاستثمار في برامج الحد من الكربون وتعويضه.

وستقوم ACX بإنشاء هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم ويتوقع إطلاقها في العام الجاري. وستخضع المنصة لسوق أبوظبي العالمي. وبصفتها شركة تداول منظمة، تهدف ACX إلى تقديم تداول فعّال للمشاركين والعملاء في السوق، وتخفيف أخطار عمليات التسوية وتمكينهم من الحصول على خدمات التسعير بشفافية.

كما تهدف ACX إلى إنشاء غرفة مقاصة منظمة خاصة بتداول الكربون، ستعرف باسم ACX Clearing Corporation لأغراض الحفظ والمقاصة والتسوية لسلعة الكربون ومشتقاتها.

وتنوي مبدئياً الاعتماد على تقنية «دفتر الحسابات الموزع» إلى جانب الطريقة التقليدية لتداول السلع، لإنشاء أرصدة كربونية للتداول الفوري عبر ترميز الأصول الافتراضية. وفي مرحلة مقبلة، تخطط ACX لتقديم عقود أرصدة الكربون الآجلة مشتقات سلع للتداول. وسيتم حفظ جميع الرموز الرقمية لدى غرفة المقاصة وتسويتها باستخدام العقود الذكية لبلوك تشين، والتي ستقدم تسوية في الوقت الفعلي لجميع المعاملات الفورية.

وفور تأسيس غرفة المقاصة، ستؤدي دوراً حيوياً في الأسواق والأدوات المالية الأخرى ومن بينها الأصول الافتراضية، التي ستعد إضافة نوعية للمشاركين في النظام الحيوي النشط لتداول الأصول الافتراضية. كما تنوي ACX توسيع نطاق عمل منصة التداول لتشمل منتجات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى أرصدة الكربون.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يعد إطلاق هذه البورصة الجديدة، إنجازاً عالمياً مهماً يضاف إلى رصيد إنجازات أبوظبي، إذ تعزز هذه المبادرة التزام سوق أبوظبي العالمي والتأكيد على جهوده المستمرة للارتقاء بمكانته مركزاً مالياً دولياً رائداً ومحوراً عالمي المستوى لأسواق تداول السلع والكربون.

ونحن متحمسون للمشاركة مع ACX لتمكين وتسهيل تداول أرصدة الكربون عالية الجودة والتي ستسهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها في تحقيق حيادة الكربون.

وباحتسابها أول دولة في المنطقة تعلن التزامها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، فإن منصة التداول الجديدة تعد امتداداً إضافياً لمساعي أبوظبي لدعم طموحات الاستدامة وتؤكد تركيز السوق على تحقيق الحياد الكربوني.

وقال ويليام بازوس، العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إيه سي أكس أند كيفين إيواناجا، مدير العمليات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: يعد سوق أبوظبي العالمي والمنطقة بوجه عام، جزءاً لا يتجزأ من التوسعات العالمية لأنشطة شركتنا.

وتأتي شراكتنا الأخيرة مع البورصة الألمانية، والتوسع في البرازيل وتطبيقنا الكامل للتبادل والمقاصة في سوق أبوظبي العالمي مكملاً لتلك الأنشطة مجتمعة، من أجل تقديم سوق عالمي حقيقي من قلب منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتم تكريم ACX العام الماضي أفضل منصة لتجارة الكربون ضمن تصنيفات السوق الطوعي لتداول الكربون للتمويل البيئي. وفي يناير الماضي، دخلت ACX في شراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتعزيز تداول الكربون من خلال وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تسمح للعملاء الذين يمثلون 30 دولة مختلفة بشراء وحدات خفض وإزالة الانبعاثات المعتمدة لأغراض تعويض الكربون.

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