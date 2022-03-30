تداول 1.5 مليار برميل نفط «مربان» بـ«إنتركونتيننتال» في عام

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبورصة إنتركونتيننتال، وشركاؤهما في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» أمس رسمياً بمرور عام على بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان.

وبدأت البورصة تداول عقود خام مربان في 29 مارس 2021، وعلى مدى عام، جرى تداول ما يعادل حوالي 1.5 مليار برميل من «مربان»، خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون.

وجذبت البورصة أكثر من 90 من الأطراف المشاركة في الأسواق، وأصبح خام «مربان» الآن متوفراً على نطاق واسع لكل من مشتري النفط الخام المتواجدين حضورياً والمشاركين في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.

وإلى جانب «أدنوك» وبورصة إنتركونتيننتال، لاقى تداول العقود الآجلة لخام «مربان» دعماً من 9 من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وهي: «بي بي» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«إنيوس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال للطاقة» و«فيتول».

رؤية سديدة

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يسرنا أن نحتفي بمرور عام على بدء التداول في العقود الآجلة لخام «مربان» في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة.

حيث يمثل هذا الإنجاز دليلاً على الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي وجّهت باستخدام آلية تسعير جديدة لخام (مربان) تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق وإلغاء قيود الوجهات مما أحدث نقلة نوعية في بيع وشراء خام (مربان) حول العالم«.

وأضاف: من خلال دعم القيادة اللامحدود، نجحت أدنوك في تعزيز حضور خام (مربان) في الأسواق الدولية عن طريق العقود الآجلة، مما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في مجال تداول وتجارة منتجات الطاقة وتسهيل الوصول إلى واحد من أقل خامات النفط من حيث انبعاثات الكربون على مستوى العالم.

ونحن فخورون بالنجاحات المستمرة التي تحققها عقود خام (مربان) الآجلة، حيث يتم تداولها إلى جانب خامات قياسية عالمية للنفط، محققةً من خلال تداولها مبيعات بلغت حوالي 1.5 مليار برميل من خام مربان حتى الآن.

وتستفيد «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، من الطلب المتزايد على خام «مربان»لا سيما في الأسواق الآسيوية، حيث يحظى «مربان» بجاذبية ورواج كبيرين لدى العديد من عملاء أدنوك. وانطلاقاً من موقعها ضمن منطقة زمنية تتوسط قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، يمكن تداول عقود خام»مربان«في»بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة«لمدة 22 ساعة في اليوم.

ويعكس النمو المستمر لنظم التداول في سوق أبوظبي العالمي الأهمية المتزايدة للإمارة كمركز عالمي للتداول، لا سيما من خلال تأسيس «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية»وافتتاح مكاتب تجارية لكل من شركة «ريلاينس إندستريز»الهندية، وشركة «بي تي تي»التايلاندية في السوق.

وساهم إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» في تداول خام«مربان» بسهولة أكبر مما وفر للعملاء المزيد من الشفافية ومكّنهم من إدارة مشترياتهم من النفط الخام والتحوط من المخاطر بشكل أفضل. ويتم تداول خام «مربان» إلى جانب خامات قياسية مثل«برنت» و«غرب تكساس الوسيط» على شبكة «إنتركونتيننتال العالمية» مما يجعله مؤشراً سعرياً مهماً لأسواق النفط.

تسليم

يتم تداول عقود خام «مربان» الآجلة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة حيث يعادل كل عقد آجل 1000 برميل من خام «مربان»، على أن يكون التسليم في محطة أدنوك لتصدير النفط في الفجيرة.

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