«دي بي ورلد» تطلق منصة التجارة الإلكترونية (DUBUY.com) بتنزانيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» المزود للحلول اللوجستية الذكية عالميًا، أمس إطلاق منصتها DUBUY.com المخصصة للتجارة الإلكترونية في بضائع البيع بالجملة داخل دولة تنزانيا. وستوفر هذه السوق الإلكترونية فرصًا أكبر أمام الشركات التجارية التنزانية لدخول الأسواق العالمية. وستعمل المنصة على توفير سلسلة توريد أكثر أمانًا وموثوقية عبر موانئ «دي بي ورلد» وشبكتها العالمية للخدمات اللوجستية.

وتُمكِّن المنصة الشركات التنزانية من شراء منتجات البيع بالجملة التي تشملها العديد من القطاعات التجارية على المستويين المحلي والدولي. وتمنح (DUBUY.com) مستخدميها مجموعة فريدة من التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية لـ«دي بي ورلد» -بما فيها ميناء بربرة بأرض الصومال- لمواجهة العديد من التحديات الأساسية التي تعوق نمو التجارة الإلكترونية بأفريقيا، ويشمل هذا الخدمات الموثوقة والمعاملات المالية الآمنة والحركة الآمنة للبضائع.

ويأتي التوسع الأخير للمنصة بعد إطلاق خدماتها في كينيا ورواندا، وأدت هذه الخطوة إلى إنشاء مناخ للتجارة الإلكترونية لأكثر من 1500 تاجر بالمنطقة. ويأتي توسعها إلى تنزانيا دليلاً على التزام المنصة بإقامة بوابة تجارية استراتيجية تمكن من الدخول إلى أسواق دول شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية.

وقال بول كوبي رئيس غُرف التجارة بتنزانيا: تطمح رؤية تنزانيا للتنمية 2025 إلى بناء اقتصاد قوي مرن تنافسي متنوع المصادر؛ اقتصاد قادر على التكيف بسهولة وثقة مع متطلبات السوق المتغيرة والظروف التكنولوجية للاقتصاد الإقليمي والعالمي. لذا، نعلم أن شراكاتنا الواعدة مع «دي بي ورلد» و(DUBUY.com) ستدفع أهداف رؤيتنا إلى الأمام.

كما ستساعدنا على توطيد علاقات دولتنا وتوسيع شبكة علاقاتها، وتسهيل وصول رواد الأعمال التنزانيين إلى الأسواق، واستدامة النمو الاقتصادي. وينتظر تنزانيا مستقبل باهر، حيث ستتمكن من أن تكون جزءًا من السوق العالمي بفضل خبراتها المحلية مدعومة ببصمة «دي بي ورلد» وتأثيرها على أسواق التجارة الإلكترونية.

مواصلة التوسع

قال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية: تمنح منصة (DUBUY.com) الشركات المحلية الفرصة لتتحول إلى مؤسسات دولية من خلال الوصول إلى الأسواق الجديدة بأفريقيا والشرق الأوسط وسائر الدول بالعالم. لذا، فنحن سعداء بمواصلة التوسع والدخول إلى أسواق جديدة بشرق أفريقيا من خلال إطلاقنا للمنصة في تنزانيا، والتي تُعَد سوقًا استراتيجية أساسية بفضل اقتصادها سريع النمو وانخفاض خدمات التجارة الإلكترونية بها. ونأمل أن يكون الوصول إلى هذه الوسائل الرقمية الجديدة بوابة لتمكين الشركات التجارية من الازدهار.

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