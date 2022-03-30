«إشراق للاستثمار» تصدر أسهماً للاستحواذ على «جولديلوكس»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة «جولديلوكس إنفستمنت كومباني».

ويدير صندوق «جولديلوكس»، الذي يقع مقره بسوق أبوظبي العالمي، شركة «شعاع جي إم سي» التابعة لشركة «شعاع كابيتال». ويتبنى الصندوق استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تركز على اغتنام الفرص وتعرف أيضاً باسم النشاط البنّاء.

وقد حقق عائداً صافياً بنسبة 243% منذ تأسيسه وعوائد بنسبة 76% في 2021 من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم وغيرها من الفرص التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية أو بصورة غير دقيقة. وبلغ دخل «جولديلوكس» 105 ملايين درهم في 2021 نتيجة استثماره في شركات ذات ربحية وتدفقات نقدية قوية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

هيكلية الصفقة

وستصدر «إشراق» أسهماً جديدة لمستثمري «جولديلوكس» مقابل حصصهم بالصندوق. وتقيّم الصفقة أسهم «إشراق» بـ40.6 فلساً للسهم، بعلاوة نسبتها 37,8% عن سعر إغلاق «إشراق» اعتباراً من الاثنين 28 مارس. وعقب الاستحواذ، ستمتلك «إشراق للاستثمار» أصولاً مجمعة تفوق قيمتها 3.8 مليارات درهم. وحصلت الصفقة غير النقدية على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس إدارة «إشراق». ويخضع إتمام الصفقة لموافقة مساهمي «إشراق»، والموافقات التنظيمية الأخرى.

ولصندوق «جولديلوكس» سجل قوي حافل بالاستثمارات العامة والخاصة في الشركات الرائدة عبر منطقة دول مجلس التعاون.

أرباح

حققت «إشراق للاستثمار» صافي أرباح قدره 38.4 مليون درهم في 2021. وبما أنه من المتوقع أن تولد الغالبية العظمى من محفظة الكيان الموحد أرباحاً ودخلاً تمويلياً، فإن الصفقة المقترحة ستوفر لمساهمي الكيان الموحد إمكانية الوصول إلى محفظة دخل متنوعة، إضافة إلى آفاق مبشرة مستقبلاً.

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