سوق دبي المالي وبورصة الطاقة يستكشفان فرص تطوير منتجات مالية متنوعة

المصدر: دبي ـ البيان

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وقع سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة اتفاقية تعاون توفر إطاراً عاماً يهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية عبر التطوير المشترك لمنتجات مالية جديدة تُلبي احتياجات قاعدة المستثمرين الضخمة والمتنوعة في سوق دبي المالي والتي تتجاوز 852 ألف مستثمر.

وقع الاتفاقية حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ورائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، بحضور أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بوصة دبي للطاقة.

وذلك خلال فعاليات «يوم المشتقات في دبي»، المنتدى المشترك الذي يُنظمه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع بورصة دبي للطاقة ومجموعة CME. ويخطط دبي المالي لإطلاق مُنتج مُشتق من العقود الآجلة لخام نفط عُمان.

وتعكس المبادرة التزام البورصتين بتنسيق الجهود والعمل لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية بدبي. وشهدت بورصة دبي للطاقة منذ تدشينها في 2007 تداول 18 مليار برميل من نفط خام عُمان وتوفر البورصة من خلال تداول تلك العقود المعيار الأكثر شفافية لأسعار النفط الخام في الشرق الأوسط وآسيا، إذ يُستخدم من قِبل شركات نفط وطنية في سلطنة عُمان ودبي والسعودية والكويت والبحرين لتسعير 5.5 ملايين برميل يومياً من الخام بالمنطقة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود سوق دبي المالي لتنويع فئات الأصول والمنتجات المالية بما يوفر فرصاً استثماريةً جديدةً لمستثمرينا بوجه عام والمستثمرين الأفراد خصوصا.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: هذه الشراكة تُبرز نقاط القوة والفرص المبتكرة التي توفرها أسواق المنطقة والتي يمكن استكشافها انطلاقاً من دبي. ونحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل توفير حلول استثمارية جديدة تدعم نمو دبي كمركز مالي عالمي رائد.

مجموعة عمل مشتركة

تُخطط البورصتان لإنشاء مجموعة عمل مشتركة للتطوير المستمر للأسواق المالية عبر تطوير فرص استثمارية جديدة تستفيد من قطاع النفط الخام بدول التعاون وتُمكن المستثمرين الأفراد من الاستثمار مباشرة بأكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

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