عمومية «الواحة كابيتال» تصادق على توزيع أرباح نقدية 7.55 فلوس للسهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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صادق مساهمو الواحة كابيتال، وهي شركة استثمارية تتّخذ من أبوظبـي مقراً لها ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 7.55 فلوس للسهم الواحد وأسهم خزينة بنسبة 2.45%.

وقال وليد المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: تواصل الواحة كابيتال أداءها المالي والتشغيلي القوي، وهو ما يعكسه النمو الكبير بصافي أرباحها في 2021. وفي ظل هذا الأداء اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية قدرها 7.55 فلوس للسهم الواحد وأسهم خزينة بنسبة 2.45٪، وتم التصديق على هذا الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية.

ورغم استمرار التقلبات في أسواق رأس المال العالمية والتحديات في بيئة الاقتصاد الكلي، سنواصل جهودنا بحذر ونحن نقود الشركة في المرحلة المقبلة من نموها وتطورها. ولن يدخر مجلس الإدارة جهداً في توفير الدعم للإدارة العليا للواحة كابيتال لتنفيذ استراتيجيتها للنمو واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية بما يعزز نجاح الشركة وقدرتها على توليد عوائد مستقبلية مستدامة لمساهميها.

وحققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، مكاسب استثمارية قوية ودخلاً من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 603 ملايين في 2021. وبلغ إجمالي أصول الواحة كابيتال بلغ 5.8 مليارات درهم حتى 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ5.1 مليارات في 2020.

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