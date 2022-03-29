الهند تروج لمجوهراتها بافتتاح مركز عالمي لها في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك الهندي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الموقعة الشهر الماضي، سيتم تفعيلها في أول مايو 2022، وستكون عاملاً تمكينياً رئيسياً في تحقيق هدف تريليون دولار

وقال غويال على هامش افتتاح مركز معرض المجوهرات الهندي (IJEX). ) في دبي، تم تصميم المركز، وهي مبادرة من الهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند (GJEPC ) كوجهة واحدة للعالم للحصول على المجوهرات الهندية في دبي، ستمكن أعضاء الهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من عرض البضائع وحجز الطلبات على مدار العام، وسيعمل المركز الذي يستمر 365 يوماً على الترويج لفئات محددة من الأحجار الكريمة والمجوهرات «صنع في الهند»، مقسمة إلى أربعة مواسم، يستمر كل منها ثلاثة أشهر.

وحضر افتتاح المركز الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي. سريكار ريدي، سكرتير مشترك ؛ كولين شاه، رئيس العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند ؛ ولاكلان جايد، المدير التنفيذي لشركة إثراء دبي؛ وفيبول شاه، نائب رئيس الهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، والمركز يقع ضمن توسعات سوق الذهب الجديد الذي تشرف عليه شركة إثراء دبي في ديرة، دبي هو أول مشاركة جادة بين الإمارات والهند بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة.

وقال الوزير الهندي: أنا متأكد من أن هذا المركز سيلعب دوراً مهماً في مساعدتنا على تحقيق الأهداف الطموحة العلاقات التجارية بين الإمارات والهند. تعمل الحكومة الهندية بنشاط على الترويج للعلامة التجارية الهندية، وتعد الأحجار الكريمة والمجوهرات أحد القطاعات الرئيسية التي نركز عليها في مشاركتنا في التوعية العالمية الموسعة.

دور رئيسي

وقال الوزير إن الهند تتطلع إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات إلى 2 تريليون دولار، وستلعب الإمارات دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف. ستتجاوز صادرات الهند 410 مليارات دولار بنهاية هذه السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022. كما أن صادرات الخدمات تبلي بلاءً حسناً وقد تصل إلى 250 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وأضاف غويال: «لقد قطعت الإمارات تعهدات بشأن اهتمامها بالاستثمار في البنية التحتية والتصنيع والقطاع اللوجستي الهندي. وقد زار وفد ضخم مؤخراً جامو وكشمير أيضاً. وتريد الهند حصة أكبر من سوق الإمارات العربية المتحدة لأنها تضع أنظارها على تحقيق صادرات سلع بقيمة تريليون دولار، بحلول عام 2030.

وقال إن الهند تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح بالتريليون دولار من الصادرات، حيث تأمل في النظر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها من أجل شراكة اقتصادية أوسع في السنوات القادمة، «إنها أيضاً رحلة نبدأها مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وإسرائيل».

مبادرة جديدة

قال فيبول شاه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند: «سيستفيد قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي إلى أقصى حد من اتفاقية CEPA بين الإمارات والهند، وستكون هذه المبادرة الجديدة من قبل GJEPC - IJEX في دبي منصة انطلاق مثالية لتجار الجملة والمصنعين الهنود للتواصل معهم. المشترين الأجانب. كما ستمكّن الشراكة تجار التجزئة المستقلين والمتخصصين في المتاجر الهندية من تصدير المجوهرات مباشرة إلى المستهلكين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي: «تهانينا لمركز الخليج للأبحاث البيئية على إطلاق أول مركز دولي له في دبي. يسعدنا للغاية أن الإمارات العربية المتحدة والهند في نقطة انعطاف في التعاون المشترك ونتوقع أن تتضاعف الصادرات في الأشهر المقبلة. للمضي قدماً، سنكون قادرين على الاستفادة من الفرص التي أتيحت».

شركاء جدد

وقال لاكلان جايد، المدير التنفيذي لشركة إثراء دبي: «بالنيابة عن إثراء دبي، يسعدنا الترحيب بالهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند في مدينة الذهب. إنه أول مركز ومكتب دولي للمجلس ونتطلع إلى تعاون ناجح. نجاح هذه المنطقة الجديدة الممتدة سيساعد التجار والصناعة والمجتمع ككل. يسعدنا أن نقدم نكهة دولية إلى إثراء دبي ونشكر الهيئة العليا لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند كأحد شركائنا الجدد. نرحب بجيل جديد بالكامل من تجار الأحجار الكريمة والمجوهرات من الهند إلى دبي».

وقال جايد، «يهدف مشروع إثراء ديرة إلى تحقيق الفائدة القصوى من الإمكانيات التي تتمتع بها هذه المنطقة، وبث الحياة في المركز الاجتماعي والتجاري الأصيل في الإمارة، فيما يحافظ على طابعها وتراثها الفريد. تساهم هذه الفعالية في جمع السكان لتعزيز مكانة المنطقة كمساحة عيش تتيح فرص النمو للعائلات والأعمال».

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