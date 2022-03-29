«بيك ان مور» علامة إماراتية تقبل البيع بالعملات الرقمية

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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شهدت دبي افتتاح «بيك ان مور» العلامة التجارية الإماراتية، أول مصنع مخبوزات وكافيه يقبل التعامل بعدد كبير من العملات الرقمية المشفرة، منها «البيتكوين» و«السولانا» وعملة «الشيبا اينو» والإيثريوم والتيثر، وغيرها من العملات المشفرة بدبي.

وقال محمد الحمادي مؤسس «بيك ان مور» عن فكرة هذا المقهى الحديث والدافع وراء إطلاقه: إن العالم يشهد التحول نحو الدفع بطرق الدفع المختلفة، وبخاصة العملات الرقمية والمشفرة، مشيراً إلى أن تدشين هذا المقهى يتسق مع استراتيجية إمارة دبي نحو تبني هذه الطرق الجديدة في الدفع.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر مبادرة جديدة ومغامرة في ذات الوقت، ولكن أعتقد وبعد دراسة مفصلة للسوق أنها سوف تصبح أكثر طريقة للدفع سهلة الاستخدام وقابلة للتداول إذا زاد الطلب على المنتج.

وأشار إلى أنه يستخدم أجهزة دفع حديثة للتعامل تتواصل مع شبكة عالمية متخصصة في إدارة العملات، حيث تتولى شبكة ميكسين إدارة منصة الدفع مفتوحة المصدر الخاصة بالمقهى، والتي تسمح للعملاء بدفع مقابل مشترياتهم بالبيتكوين والإيثريوم والتيثر وثلاث عملات إلكترونية أخرى رئيسية. كما تقبل جميع طرق الدفع الأخرى مثل الدفع النقدي وبطاقات الدفع والدفع عبر الإنترنت. تتميز منصة شبكة ميكسين بتنفيذ عملياتها بسرعة البرق وهي منصة ويب «لا مركزية» تضمن سرعة وتوسيع سلسلة الكتل، وتسمح بإجراء تريليونات المعاملات في الثانية، والتأكيد النهائي في أقل من الثانية وتنفيذ معاملات بدون رسوم وتعزيز الخصوصية وقابلية توسع غير محدودة.

ومن جانبه قال السفير الدولي لشبكة ميكسين، مينغ تشان شو: «إن ماسنجر ميكسين ليس مجرد محفظة مشفرة لامركزية متصلة بعدد 41 سلسلة عامة بأصول تتجاوز ملياري دولار أمريكي، كما أنها تجري عمليات تحويل العملة بسرعة البرق وبنجاح ولم تفلح أي محاولات اختراق لها على مدار السنوات الأربع الماضية. ونظراً لعدم فرض رسوم مدفوعات على المستخدمين، فسيساعد هذا الحل بيك ان مور على إطلاق العنان للمزايا الكثيرة لنظام الدفع الذي يتمتع بالأمان والسرعة والسهولة».

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