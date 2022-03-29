زيادة استثنائية في الطلب المُسبق على هواتف «رينو 7» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أوبو» أن سلسلة هواتف «رينو7» التي تم إطلاقها حديثاً تحت شعار «عبّر عن نفسك بلا حدود» متاحةً الآن للشراء في منطقة الشرق الأوسط، وسط زيادة استثنائية في الطلب المُسبق في الإمارات. وتأتي السلسلة الجديدة بثلاثة طرازات مختلفة تدعم جميعها الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5، وهي رينو7 برو 5G، رينو7 5G، ورينو7 Z 5G، مما يلبّي جميع أذواق واحتياجات المستخدمين، كما يتيح لصنّاع المحتوى التقاط صور ومقاطع فيديو بمظهر احترافي.

وللاحتفال بإطلاق السلسلة الجديدة، أصبحت «أوبو» أول علامة تجارية للهواتف الذكية تسوّق لهواتفها من خلال عرض فني ضوئي على «عين دبي» أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم. وقد أذهل العرض الذي أضاء أفق مرسى دبي جميع الحضور في الإمارة من سكّان أو زوار على حد سواء.

حيث ألقى العرض الضوء على ميزات السلسلة الجديدة كلياً، بما في ذلك التصميم الحصري من أوبو المستوحى من مسارات النجوم، والحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا، وتقنية الشحن فائق السرعة «سوبر فووك»، وبالتأكيد إمكانيات الكاميرا الرائدة الرائعة.

واحتفاءً بهذه المناسبة، تمنح «أوبو» عملاءها فرصة للفوز بهاتف رينو7 برو 5G عند استخدام الفلتر المخصص والحصري من أوبو على تطبيق تيك توك، والذي سيمنح أجواء مليئة بالمرح والتحدي.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: نحن نشهد استجابة كبيرة على طلب سلسلة رينو7 في دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة مذهلة بنسبة %96 على الطلبات المُسبقة مقارنة بالسلسلة السابقة، وهذا بالتأكيد يرجع إلى شغف عملائنا وثقتهم في أوبو كعلامة تجارية رائدة تهتم باحتياجاتهم. نحن نعمل على تقديم منتجات مبتكرة مع وضع تجربة المستخدم على رأس أولوياتنا، ونقدم لكل مستخدم الأفضل في قطاعات التكنولوجيا والتصميم والميزات.

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