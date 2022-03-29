سعيد الغفلي طالب إماراتي يتحول إلى رجل أعمال في الجامعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام طالب إماراتي في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي بتوجيه قدراته نحو ريادة الأعمال من خلال إطلاقه أخيرًا لعربة متخصصة في الأطعمة والمشروبات بالحرم الجامعي. سعيد الغفلي هو طالب حوسبة وتقنيات المعلومات في سنته الأخيرة في الجامعة، وقد انطلق لمشاركة شغفه بالقهوة، ونمّى مشروعه في غضون بضعة أشهر، حيث أصبح لديه عدد معتبر من العملاء في الجامعة من الطلاب والموظفين.

أوضح سعيد قائلاً: «خطرت لي الفكرة مع افتتاح الحرم الجامعي الجديد بمجموعته الرائعة من المرافق الأكاديمية والترفيهية. رغم توفر مطعم جامعي مجهز بشكل جيد، إلا أنه لم يكن هناك مكان قريب لشراء قهوة متخصصة، وهو أمر لدي شغف حقيقي تجاهه، لذلك فكرت في تحقيقه بنفسي».

بدعم من فريق المرافق بالجامعة، قام سعيد بإنشاء عربة القهوة الخاصة به في الحرم الجامعي، حيث بدأ بمجموعة من الخلطات المتخصصة إلى جانب العروض الأسبوعية الخاصة، ليعرّف قاعدة عملائه المتزايدة على نكهات جديدة وغير عادية. يعمل المشروع على تنمية خطوط منتجاته تدريجيًا لتشمل العصائر والوجبات الخفيفة الصحية وليجذب المشترين من داخل وخارج الحرم الجامعي.

يقول سعيد إنه اعتمد على خبرته الأكاديمية ولا سيما مواد تخطيط الأعمال، لمساعدته في بناء نموذج ناجح وفعال من حيث التكلفة لمشروعه الناشئ. وكشف قائلاً: «كنت مدركًا أن نسبة كبيرة من عملائنا سيكونون من الطلاب المنتظمين، لذا حددنا السعر عمدًا ليكون أقل من سعر السوق العادي. وأهدف أيضًا إلى أن أشارك الناس شغفي بالقهوة وأن أعرض لهم وأثقفهم حول المجموعة المتنوعة والضخمة لحبوب البن من أماكن مختلفة مثل كوستاريكا ونيكاراغوا».

الآن، وفي السنة الأخيرة لدراسته، يدير سعيد المشروع جنبًا إلى جنب مع التزاماته الأكاديمية والشخصية، ويتعامل تسويقيًا من خلال صفحة مخصصة على منصة الإنستغرام. وعلّق قائلاً: «من الصعب طبعًا إدارة مشروع تجاري أثناء إكمال السنة الأخيرة من الدراسة، لكنني منضبط جدًا بشأن تنظيم وقتي كل يوم، كما أن هذا مشروع أؤمن به حقًا وأنا ملتزم بمتابعته».

علّق رئيس الجامعة الدكتور يوسف العساف نيابة عن جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، قائلاً: تقوم الجامعة ببناء بيئة أعمال متكاملة توفر لطلبة الجامعة فرصًا للابتكار وريادة الأعمال، ليس فقط من خلال دراساتهم والتدريب العملي، ولكن أيضًا من خلال تطبيق مشاريعهم على أرض الواقع داخل الحرم الجامعي وخارجه. نأمل أن يستلهم الطلاب الآخرون من سعيد وأن يقتدوا به في إنشاء مشاريع تجارية في مختلف المجالات في الحرم الجامعي. نحن هنا لتمكين الطلاب أثناء دراستهم ولإعدادهم لمساعيهم المستقبلية.

يتطلع سعيد الآن إلى التوسع خارج الحرم الجامعي، فقال: «لدينا قاعدة عملاء متنامية من خارج الجامعة، بفضل النكهات المتخصصة لدينا وفعالية منتجاتنا من حيث التكلفة ونجاح جهودنا التسويقية. آمل أن نتمكن قريبًا من الاستفادة من كل هذا لافتتاح المزيد من الفروع في مجتمعنا المحلي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز