«كيونت» تركز على الاستدامة بحملة توعية اجتماعية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة البيع المباشر العالمية القائمة على التجارة الإلكترونية «كيونت»، حملة توعوية حول استدامة المياه والمنتجات البديلة للبلاستيك عبر عدة محطات إذاعية في اليوم العالمي للمياه في 21 مارس الجاري.

وقالت «كيونت» في بيان لها: إن الحملة التي استمرت لمدة خمسة أيام وانتهت في 25 مارس الجاري، تأتي في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية العديدة التي تنفذها الشركة على مر السنين عبر الكثير من المناطق الجغرافية حول العالم من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن القضايا الحرجة ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية«.

وبهذه المناسبة، قالت»مالو كالوزا«، المديرة التنفيذية لدى»كيونت«:»يعد تعزيز الوعي بالاستدامة والمساعدة على تكريس ثقافة استخدام المنتجات البديلة للبلاستيك القابلة لإعادة التدوير من الأنشطة الهامة التي لطالما حرصت كيونت على تنفيذها في مختلف أرجاء العالم. وفي ظل الأزمات الناجمة عن التغير المناخي التي يواجهها العالم، إلى جانب الإجهاد المائي الحاد في مناطق كالشرق الأوسط، فإن هذه الحملة تعتبر ضرورة حتمية«.

وتم تنفيذ الحملة عبر ثلاث محطات إذاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبثلاث لغات هي العربية والماليالمية والهندية مما يتيح الوصول إلى أكبر عدد من الجاليات المغتربة في البلاد. وشملت المحطات الإذاعية كلاً من»العربية 107.8«، و»راديو Mirchi 102.4 إف إم«و» Gold اف ام 101.6«.

وكان لافتاً أن الحملة التوعوية الاجتماعية جرى تنفيذها على هيئة مسابقة بعنوان»H2O«، وهي الصيغة الكيميائية للماء، بما يجعل هذه الحملة فريدة من نوعها.

وأضافت»كالوزا«:»تسعى كيونت من خلال هذه الحملة لغرس ثقافة العيش الواعي عبر رفع درجة الوعي بقضايا استدامة المياه والمنتجات البديلة للبلاستيك، نظراً لانعكاساتها الهامة على البشرية والمناخ والبيئة«، مضيفة أن»الحملة تتماشى مع مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي«.

وتهدف مبادرة»دبي تبادر«للاستدامة إلى الحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المدينة من خلال تشجيع الأفراد على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، وتمكين الوصول إلى مياه الشرب النقية بالمجان في أماكن عامة من خلال تثبيت أجهزة لتوزيع المياه عبر دبي، وتحفيز المجتمعات على تركيب فلاتر مياه في المنازل والمؤسسات والمدارس.

وروّجت الحملة التي نفذتها»كيونت«أيضاً لفلاتر مياه»HomePure Nova«من خلال الربط بين هذه الأجهزة ودعم تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السادس المتمثل في»المياه النظيفة والنظافة الصحية".

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