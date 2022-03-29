مكتب أبوظبي للاستثمار ومايكروسوفت للشركات الناشئة يرحبان بالدفعة الثانية من برنامج مسرع الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «مايكروسوفت للشركات الناشئة» بالتعاون مع «مكتب أبو ظبي للاستثمار» عن الدفعة الثانية المكونة من 21 شركة ناشئة في برنامج مسرع الأعمالGrowthX Accelerator داخل المنطقة.

وينظم البرنامج الذي يمر في عامه الثاني، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مكتب أبوظبي للاستثمار ومايكروسوفت، بهدف تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة، وسد الثغرات بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكينها من العمل مع بعضها البعض لمعالجة التحديات التي تواجهها.

وستعمل «مايكروسوفت للشركات الناشئة» كأداة ربط بين شركاء الدفعة الثانية من البرنامج والممثلين بكل من «اتصالات» ؛ «اللولو هايبرماركت» ؛ ''دي إتش إل'' ؛ ''أرنست أند يونغ'' ؛ «بي دبليو سي» ؛ ''Koç Holding'' وبين الشركات التي سجلت في النسخة الثانية والمكونة من 21 شركة ناشئة، حيث ستتولى الـ 21 شركة مهمة إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركاء البرنامج وطرح أفكار تجارية لهم.

وأكد محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن أبوظبي لطالما كانت رائدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة منها لترسيخ أسس الاقتصاد المستدام وتعزيز تنافسيته، وأشار إلى أن نهج المكتب يتمثل في دعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة للمساهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.

منوهًا إلى أن شراكتهم مع «مايكروسوفت للشركات الناشئة» عبر برنامج GrowthX Accelerator تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الاستراتيجية. ونتطلع إلى مشاهدة ابتكارات المجموعة الثانية من الشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة.

والبرنامج يمتد على مدار 12 أسبوعاً، ويضم ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض والفعاليات، وستشمل المجالات الرئيسية التي يتناولها البرنامج التمكين التكنولوجي والابتكار والتوجيه الإرشادي، ودعم عملية الانتقال للوصول إلى سوق العمل، وإعداد المستثمرين والشركات بالشكل اللازم، فضلاً عن أيام مخصصة لعرض تجارب ومشاريع الشركات والمستثمرين.

وقال روبرتو كروشي، المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد ألهمنا النجاح الذي حققناه في النسخة الأولى من برنامج مسرع الأعمال لتطوير إصدار ثان يتسم بقدر أكبر من التدريب العملي، والذي من شأنه أن يضيف قيمة أكبر للشركات الناشئة المشاركة.

ومن هذا المنطلق ستكتسب الشركات الـ 21 المشاركة في هذا الحدث المعرفة اللازمة لتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، وإحداث تأثير حقيقي عبر جميع أنحاء المنطقة. ونتطلع بالتعاون مع جهود مكتب أبوظبي للاستثمار إلى تمكين الدفعة الثانية من الشركات الناشئة حتى يتمكنوا من تطوير حلول متطورة وأفكار مبتكرة، وبالتالي يساعدنا هذا الأمر أيضاً على تعزيز مكانتنا كمركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

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