مجلس إدارة «شعاع كابيتال» يوصي بعدم توزيع أرباح للسنة المالية 2021

المصدر: دبي- البيان

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وافق مجلس إدارة شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية بالمنطقة، على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح للسنة المالية 2021.

وأظهرت نتائج السنة المالية 2021 استمرار تقدم المجموعة في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية. ورغم انخفاض صافي أرباح شعاع والشركات التابعة لها بنسبة 81% على أساس سنوي من 125 مليون درهم في 2020 إلى 24 مليون درهم في 2021، إلا أن هذه النتيجة تضمّنت مخصصات لمرة واحدة بقيمة 203 ملايين درهم في الربع الرابع مرتبطة على نحو أساسي بتقييم مخصصات انخفاض القيمة بعد قرار المجموعة بتسريع إعادة هيكلة محفظة قديمة غير سائلة.

وبلغ صافي أرباح شعاع على أساس القياس بالمثل 227 مليون درهم في 2021. وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 16 مليون درهم عن النتائج الأولية للمجموعة بعد إجراء تقييم نهائي لبعض الأصول غير السائلة. ونتيجةً لذلك، انخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك من 349 مليون درهم في 2020 إلى 218 مليون درهم في 2021 لتسوية تأثير البنود غير المتكررة. ولولا ذلك، كانت سترتفع الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 421 مليون درهم.

واستمر تقدم المجموعة في تحقيق الإيرادات عالية الجودة المستهدفة في استراتيجيتها مع ارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 265 مليون درهم في عام 2021. وبقيت المصاريف تحت السيطرة مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 6٪ على أساس سنوي نتيجةً للتوظيف الاستراتيجي المستهدف عبر جميع أعمال الشركة.

واصلت شعاع خلال 2021 نهجها الاستباقي في إدارة ميزانيتها العمومية وخفض الأصول التي تديرها وحدة الأصول غير الأساسية تماشياً مع استراتيجية المجموعة للتركيز على قطاعي الأعمال الأساسيين (إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية) وتعزيز الميزانية العمومية. وحققت وحدة الأصول غير الاستراتيجية منذ إنشائها عوائد نقدية صافية بقيمة 188 مليون درهم.

وبعد التقدم الذي تم إحرازه في التخارج من هذه الأصول، تم إغلاق الوحدة في الربع الرابع من عام 2021 مع تحويل الأصول المتبقية إلى محفظة الاستثمارات الرئيسية لضمان استمرار إدارتها بما ينسجم مع الاستثمارات الأخرى للمجموعة. علاوةً على ذلك، أعادت المجموعة هيكلة محفظة قديمة غير سائلة لاستيعاب التأثيرات الحاصلة خلال العام. ودفعت هذه الأنشطة المجموعة إلى تخفيض نسبة الرافعة المالية المعدّلة بنسبة 17%.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: رغم عدم استقرار الأسواق على نطاق واسع، ركزت شعاع على مواصلة تقديم الخدمات لعملائها. وحقق نموذج الشراكة مع شركات محلية العديد من النجاحات المهمة في مجالات نتطلع لمعاودة تحقيق النجاح فيها مرة أخرى، ليس أقلها دعم فريق الصيرفة الاستثمارية لشركة أنغامي. ونتوقع أن يعود هذا النموذج بالفائدة على العملاء والمساهمين في المستقبل.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: واصلت شعاع توسيع نطاق عروضها خلال العام. ومع اقترابنا من نهاية تصفية المحافظ القديمة والاستثمارات غير الاستراتيجية، سنركز على زيادة الإيرادات وعوائد المساهمين مع الحفاظ على نهجنا الصارم في ضبط التكاليف. ونواصل استكشاف سبل جديدة لمواكبة الطلب من عملائنا الحاليين والجدد، ونبدي ثقة كبيرة حيال الفرص العديدة والطويلة الأمد لأعمالنا، وقدرتها على خلق القيمة لمساهمينا.

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