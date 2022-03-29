دبي تنضم إلى دليل ميشلان للمطاعم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة ميشلان انضمام دبي إلى عائلة دليل ميشلان، حيث طورت دبي ثقافة طعام ممتعة للغاية مستوحاة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المأكولات العربية التي تقدمها الإمارة، وذلك بسبب تنوع التركيبة السكانية فيها.

وقال غويندال بولينيك، المدير العالمي لدليل ميشلان: يسرنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل ميشلان، وستقوم فرق العمل لدينا بالكشف عن المطاعم التي وقع عليها الاختيار في وقت لاحق من العام الجاري. وسنعرض أفضل فنون الطهي في دبي، لنسلط الضوء على الرفاهية والفخامة التي تشتهر بها، بالإضافة إلى تنوع المأكولات المتوفرة نتيجة لموقع المدينة وتاريخها.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سعداء بإضافة دبي إلى دليل ميشلان الشهير عالمياً، والذي يعد أحد أشهر المصادر الموثوقة لتجارب الطهي عبر مختلف الوجهات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

وتعد هذه الخطوة دليلاً على مكانة دبي التي تعد بالفعل واحدةً من أكثر الوجهات المميزة على مستوى العالم لاختبار تجارب فنون الطهي بها، وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة الرامية لجعل دبي أفضل وجهة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

وأضاف: تضم دبي آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق التي تتضمن الوجبات الفاخرة وصولاً إلى مأكولات الشوارع.

بالإضافة إلى احتضانها لنخبة من أبرز الطهاة الموهوبين من داخل الدولة وخارجها، ومجموعة متنوعة من الشخصيات المشهورة في هذا المجال ممن اختاروا دبي لتكون مكان إقامتهم، وهو ما يتيح لدليل ميشلان فرصة توفير أفكار جديدة حول التنوع والإبداع والطبيعة متعددة الثقافات لمشهد الطهي في دبي الذي يضم تشكيلة متنوعة من المأكولات مستمدة من المطبخ الإماراتي التقليدي، وكذلك مطاعم تلبي أذواق أكثر من 200 جنسية تعيش في المدينة.

وسيتم الاختيار وفقاً للمنهجية المجربة والمختبرة، والتي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم من قبل مفتشي دليل ميشلان، وذلك بناءً على مجموعة المعايير الخمسة المطبقة عالمياً وهي جودة المكونات، وإتقان عملية الطهي، وتجانس النكهات، والتعبير عن شخصية الشيف في المطبخ، والاتساق والاستمرارية مع مرور الوقت وعبر القائمة بأكملها.

نجوم ميشلان

ويقوم دليل ميشلان بتقييم المطاعم الموجودة فيه من خلال نظام شامل من الميزات، أكثرها شهرةً هي نجوم ميشلان المعروفة عالمياً.

وتُمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم نظراً للمأكولات عالية الجودة التي تستحق الزيارة السريعة خلال أي رحلة، أو نجمتا ميشلان للمأكولات الممتازة التي تستحق تغيير مسار الرحلة، أو ثلاث نجوم للمأكولات الاستثنائية التي تستحق السفر خصيصاً لتجربتها. ويضم الدليل أيضاً تصنيف Bib Gourmand الذي يمنح للمطاعم التي تقدم وجبات من 3 أطباق مع التركيز على القيمة مقابل السعر.

وستكون مجموعة اختيارات دليل ميشلان دبي من المطاعم متاحة على شبكة الإنترنت من خلال الموقع guide.michelin.com، حيث يمكن للمستخدمين أيضاً تصنيفها حسب الموقع ونوع المطبخ والخدمات والمرافق للعثور على المطاعم التي تناسب أذواقهم ومتطلباتهم. ويتواجد دليل ميشلان في 35 وجهة عالمية، وستكون دبي اليوم الوجهة الـ36 لمحبي الطعام.

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