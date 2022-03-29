«رُوّاد» الشارقة تعتمد تمويل مشروعين جديدين

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماعها التاسع برئاسة حمد المحمود مدير المؤسسة، لمناقشة دفعة من الطلبات الجديدة المقدمة من عدد من رواد ورائدات الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم الصغيرة في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي عقد عن بعد الأعضاء فيصل المدفع، وسعيد السويدي، والدكتور مدثر عبدالله، وفهد الخميري، ونورة الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة آل علي رئيس اللجنة ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، إلى جانب عضو اللجنة ناصر العويس محلل مالي أول في المؤسسة.

وعلى ضوء قرارات الاجتماع، تمت الموافقة على طلبين مقدمين لمشروعين، أحدهما متخصص في مجال توفير خدمات اللياقة الصحية لكافة الفئات العمرية وبقيمة 200 ألف درهم، والثاني لمشروع يعمل بنظام الامتياز التجاري ويختص بتقديم الخدمات التعليمية لصالح الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وبقيمة تمويل بلغت 240 ألف درهم.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لصالح المشاريع الريادية في الإمارة حتى نهاية مارس 74 مشروعاً.

وفي هذا الإطار أوضح حمد المحمود أن اللجنة تحرص على استيفاء المشاريع المتقدمة لجميع المعايير والشروط المقررة لمنح الموافقة على التمويل، ومن ضمنها إلمام مقدم الطلب بفكرة المشروع وقلة المخاطر التي يمكن أن تواجهه وانخفاض المنافسة الشديدة على النشاط الذي سيعمل فيه المشروع، وعدم الحاجة لتكلفة استثمارية عالية للتأسيس، وضرورة توفر خطة واضحة من صاحب الطلب متضمنة دراسة جدوى مالية دقيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز