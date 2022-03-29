سوق أبوظبي للأوراق المالية و«فوتسي راسل» يطلقان مؤشراً مرجعياً لأسهم الشركات الكبرى

المصدر: أبوظبي- البيان

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أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية اتفاقية شراكة يتعاونان بموجبها لتطوير مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15، وهو مؤشر مرجعي لأسهم الشركات الكبرى سيدعم سوق المشتقات المالية الذي أطلقه سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً. كما سيتيح المؤشر الجديد إنشاء صناديق استثمار متداولة وأدوات استثمار أخرى تتبع المؤشرات.

وسيُشار إلى المؤشر المرجعي الجديد أيضاً باسم فاداكس 15 وسيتم طرحه في 30 مارس حيث سيضم الشركات الخمس عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي اختيرت بدقة كبيرة بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير شملت معيار القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

ويعد مؤشر فاداكس 15 الأول ضمن مجموعة من المؤشرات ذات العلامات التجارية المشتركة التي يتعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية و«فوتسي راسل» على تطويرها. ويأتي إطلاق المؤشر عقب الإعلان عن طرح مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي القطاعية القائمة على المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات (ICB)، وهو معيار تصنيف عالمي للقطاعات.

وشراكة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي أطلقها السوق العام الماضي لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعزيز مستويات السيولة.

فقد وسّع سوق أبوظبي للأوراق المالية فئات الأصول المتداولة، وأطلق العقود المستقبلية للأسهم الفردية خلال الربع الأخير 2021. وسيوفر المؤشر الجديد فاداكس 15الأساس لإطلاق منتجات جديدة قائمة على المؤشرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً: «يشكل طرح مؤشر فاداكس 15 محطة مهمة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويؤكد التزام السوق بتوفير منتجات استثمارية متطورة للمتداولين، تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

ومن شأن المؤشرات الجديدة التي تعاونّا على تطويرها مع فوتسي راسل أن تدعم تطلعاتنا الرامية إلى بناء سوق حيوي ومتنوع يتميز بسيولة عالية ويوفر فرص نمو مستدامة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وقال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي راسل: نرحب بإطلاق مؤشر فاداكس 15 الجديد كأول مؤشر مشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعمل هذا التعاون كمؤسس لمعايير مستقبلية في سوق متنام ونابض بالحياة، كما يجلب خبرة مؤشرات فوتسي راسل العالمية إلى واحد من أكبر الأسواق المالية في المنطقة.

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